Polska vláda chce postupně zrušit nedělní prodej. Lidé mají mít více času na rodinu

Od března 2018 by obchody směly mít otevřeno pouze dvě neděle v měsíci, navrhla ve čtvrtek strana Právo a spravedlnost. Od roku 2019 by se mohlo prodávat jen jednu neděli v měsíci a od roku 2020 by prodejny musely zůstat zavřené každou neděli.

Návrh zákona, o kterém se hovoří už rok a který nyní projednává parlament, vychází z občanské iniciativy na ochranu práv zaměstnanců. Výjimku by měly dostat menší prodejny, kde za pokladnou stojí jejich majitelé, čerpací stanice, lékárny, pekárny, květinářství a obchody se suvenýry.

Podle kritiků by připravovaný zákon mohl ohrozit desítky tisíc pracovních míst v maloobchodu. Vláda to popírá. V sektoru panuje podle poslankyně Práva a spravedlnosti Urszuly Rusecké naopak nedostatek pracovních sil.