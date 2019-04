‚Posloucháme Boží slovo.‘ Kněží v Polsku pálili knihy, nechyběl mezi nimi Harry Potter a Stmívání

Polská katolická evangelizační nadace SMS z nebe (SMS z Nieba) ze severopolského Koszalina na facebooku zveřejnila fotografie, na kterých katoličtí kněží pálí knihy. Mezi spálenou literaturou, kterou přinesli lidé do kostela, nechybí populární příběhy kouzelníka Harryho Pottera od britské spisovatelky J. K. Rowlingové nebo upíří sága Stmívání americké autorky Stephenie Meyerové. V ohni ale skončily i další předměty. Koszalin (Polsko) 9:15 1. 4. 2019 (Aktualizováno: 9:16 1. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na jedné hromadě s knihami skončily i dřevěná africká maska nebo porcelánové sošky a dokonce i deštník či hinduistická soška | Zdroj: Fundacja SMS z Nieba

„Posloucháme Boží slovo,“ stojí ve facebookovém příspěvku, který doplňují fotografie z třídění knih i vynášení literatury z neupřesněného kostela.

Dětští ministranti pak sledují pálení knih v ohništi mezi panelovými domy. Tam na jedné hromadě s knihami skončily i porcelánové sošky, dřevěná africká maska a dokonce i deštník či hinduistická soška.

Fotografie doplnila nadace citáty ze Starého zákona. „Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost!“ stojí v citované pasáži z páté knihy Mojžíšovy.

Další citát byl ze Skutků apoštolů, tedy páté knize Nového zákona: „Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili.“ V noci z neděle na pondělí pak duchovní příspěvek doplnili o další citáty, které se týkají o magie a čarodějnictví. Lidé si mají „dávat pozor na to, co se čte, protože to má vliv na naše vnímání světa“.

Kříž z Tater do Varšavy

Církevní evangelizační nadace funguje od roku 2006, kdy poprvé začala rozesílat sms zprávy s úryvky z Bible, v současnosti posílá texty i přes mobilní aplikaci.

Organizace na sebe nedávno upozornila, když si chtěla pro oslavy 100 let od vzniku nezávislého Polska na varšavském Národním stadionu vypůjčit patnáctimetrový kovový kříž z vrcholu 1895 metrů vysoké hory Wielki Giewont na polské straně Tater. Výpůjčku odmítla správa národního parku.

Šéf nadace kněz Rafał Jarosiewicz také ke zpovědím využívá dodávku Mercedes. Za věřícími jezdí na tržiště, k obchodním centrům nebo na koncerty.