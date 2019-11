Polský parlament zvolil za ústavní soudce bývalé zákonodárce za Právo a spravedlnost

Profesorka práva Krystyna Pawlowiczová, představitelka radikálního křídla PiS, je v Polsku známá ostrými výpady proti politickým oponentům. „Tvrdí, že se cítí být ženou. Ale má ksicht boxera. Tím, že se nažere hormonů a udělá si operaci, se ženskou nestane,“ řekla v minulosti Pawlowiczová o první polské transsexuální poslankyni Anně Grodzké.

„Krásné Polsko, to je ještě normální země. Když lidé vidí dva chlapy s kočárkem, vědí, že to jsou zloději kovů,“ prohlásila také tato zarytá odpůrkyně sexuálních menšin. Levicové poslance nazvala „dobytkem“, německou kancléřku Angelu Merkelovou kvůli její migrační politice obvinila z islamizace Evropy. Často také útočí na Evropskou unii.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v dalším sporu o nezávislost polské justice. Nepřímo se zastal soudců Číst článek

Dalším novým členem polského ústavního soudu se po složení slibu do rukou prezidenta Andreje Dudy, spojence Práva a spravedlnosti, stane bývalý komunistický prokurátor Stanislaw Piotrowicz. Koncem 70. let minulého století vstoupil do polské komunistické strany (PZPR).

PiS přitom tvrdí, že se snaží očistit veřejný život od pozůstatků komunistického režimu. Agentura DPA připomíná, že Piotrowicz stojí společně s ministrem spravedlnosti a generálním prokurátorem Zbigniewem Ziobrem za spornou reformou justice, do níž se PiS pustilo po nástupu k moci před čtyřmi lety. Ústavní soud byl první institucí, které se změny dotkly. Evropská komise vede kvůli justiční reformě s polskou vládou několik soudních pří, obává se narušení soudcovské nezávislosti a principů právního státu.

Polsko se ničí, u moci je toxicky antievropská a xenofobní garnitura, říká disident Michnik Číst článek

Piotrowicz minulý měsíc za PiS neúspěšně kandidoval ve volbách do Sejmu, dolní komory parlamentu, kde strávil osm uplynulých let.

Čtvrteční hlasování o obou kandidátech do ústavního soudu provázela bouřlivá atmosféra. Při představování Pawlowiczové opoziční poslanci křičeli "Hanba!" a když si měli vyslechnout životopis Piotrowicze, volali "Pryč s komouši!".

Soudcovské sdružení Iustitia nominaci těchto dvou kandidátů kritizovalo. "Když se aktivně činní politici stanou ústavními soudci, sníží se věrohodnost tohoto soudu do takové míry, že není považován za justiční orgán, ale za třetí komoru parlamentu," uvedl mluvčí sdružení Bartlomiej Przymusiński.