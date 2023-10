Odhady výsledků voleb v Polsku: nejsilnější zůstává Právo a spravedlnost, nejspíš ale bez vládní většiny

Polská proevropská opozice má podle odhadů výsledků nedělních voleb do Sejmu, dolní komory parlamentu, šanci sestavit vládu. Nejsilnější stranou sice zůstává národně-konzervativní Právo a spravedlnost, na většinu potřebnou pro sestavení vlády však zřejmě nedosáhne.

Podle odhadů institutu Ipsos pro televizi TVN24 obsadí opoziční Občanská koalice, středová Třetí cesta a Nová levice ve 460členném Sejmu 248 křesel. Právu a spravedlnosti připadne 200 mandátů. Ultrapravicová Konfederace bude mít 12 poslanců.

Skutečné výsledky budou známy až v pondělí večer, nebo v úterý ráno.

„Vyhráli jsme demokracii, svobodu, vyhráli jsme naše milované Polsko,“ řekl vzápětí po zveřejnění odhadů rozjásaný šéf Občanské koalice a polský premiér z let 2007 až 2014 Donald Tusk. „Tolik let se to nedařilo. Ale dnes můžeme říct: to je konec špatných časů. To je konec PiS.“

Právo a spravedlnost bylo v Polsku u moci v posledních osmi letech. Zavedlo sporné justiční reformy, kvůli kterým léta vede spory s Varšavou Evropská komise, ovládlo státní firmy a veřejné instituce, včetně veřejnoprávních médií, omezilo práva žen.

„Nedovolíme, aby Polsko ztratilo to, co je nejcennější, tedy nezávislost, právo rozhodovat o vlastním osudu,“ komentoval výsledky exit pollů předseda PiS Jaroslaw Kaczyński.

Připustil přitom, že není jisté, zda se jeho strana udrží u moci.

Nahlášené bomby

Ve třech volebních místnostech ve Varšavě byla v neděli ohlášena bomba, řekl portálu wp.pl mluvčí varšavské policie Sylwester Marczak. Policisté je vyklidili a místa kontrolují.

„V současné chvíli kontrolujeme tři volební místnosti. Bylo evakuováno 200 lidí,“ řekl Marczak k večeru a dodal, že nedaleko jedné z volebních místností se našel batoh.

Poláci mají o volby velký zájem, u některých volebních místností ve Varšavě ještě večer čekali voliči ve frontách.

Zároveň s volbami se konalo referendum, v němž voliči odpovídali na otázky ohledně migrace, bariéry na hranici s Běloruskem, zvýšení věku odchodu do důchodu a privatizace státního majetku.