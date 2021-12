Tusk žádá o vyšetřovací komisi kvůli špehování programem Pegasus. Vláda odmítla odpovědnost

Když Rusko uvidí slabost, tak jako každý predátor půjde po slabém místě, hodnotí analytik Pojar

Z Pojarova pohledu by bylo nemoudré Rusku ustupovat. Obratem totiž přijdou nové požadavky, a to by k deeskalaci napětí nepřispělo. Podle velvyslance Landovského je důležité udržovat dialog.