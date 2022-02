Polsko zkusí odvrátit pokuty, které má platit za Turów, oznámil premiér Morawiecki

Polsko se určitě pokusí odvrátit povinnost platit pokuty, které mu uložil Soudní dvůr Evropské unie za to, že ignorovalo jeho dřívější předběžné opatření nařizující okamžité zastavení těžby v dole Turów. Podle agentury PAP to řekl polský premiér Mateusz Morawiecki, který ve čtvrtek hnědouhelný důl navštívil. Česko a Polsko před tím v Praze uzavřely dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v dole u českých hranic. Varšava 19:54 3. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki | Foto: Attila Husejnow/SOPA Images/Sipa USA | Zdroj: Reuters

„S touto otázkou se obrátíme i na evropské instituce,“ reagoval podle polských médií ministerský předseda na dotaz, zda Varšava zaplatí pokutu, která v současné době dosahuje už 68,5 milionů eur (přes 1,6 miliardy korun).

Fiala a Morawiecki podepsali dohodu o Turówu. Polsko zaplatí 45 milionů eur, Česko stáhne žalobu Číst článek

Soud Varšavě totiž loni v září vyměřil pokutu půl milionu eur (12,3 milionu korun) denně za to, že ignorovala příkaz zastavit těžbu až do vydání rozsudku v případě sporu mezi Českem a Polskem ohledně Turówa.

Předseda polské vlády dále prohlásil, že bez ohledu na předpisy Soudního dvora Evropské unie se Varšava proti uložené pokutě odvolá, píše PAP.

„Evropská unie, Evropská komise a v tomto konkrétním případě jedna soudkyně, bez možnosti odvolacího řízení (...) přijala rozhodnutí o vysokých pokutách. Soudím, že bez ohledu na to, jaká jsou nařízení Soudního dvora Evropské unie, se proti tomu rozhodně odvoláme a budeme apelovat nejen na zdravý rozum,“ pronesl Morawiecki, který o této záležitosti hodlá hovořit rovněž s premiéry unijních zemí.

Česko-polská smlouva

Morawiecki ve čtvrtek v Praze podepsal s předsedou české vlády Petrem Fialou mezivládní smlouvu zaručující Česku kompenzace za pokračování těžby. Praha se proto chystá žalobu stáhnout a tím soud skončí. Polský premiér v této souvislosti prohlásil, že tím pro jeho zemí končí i problémy s placením pokut.

Advokát Soudního dvora EU dal za pravdu Česku. Polsko prodloužením těžby v Turówu porušilo unijní právo Číst článek

Podle mluvčího Evropské komise Adalberta Jahnze se však pokuty přestanou Varšavě načítat až ve chvíli, kdy Česko žalobu skutečně stáhne, a ty dosud uložené bude země muset stejně zaplatit. Polsko podle čtvrtečního vyjádření mluvčího dál odmítá penále platit a Evropská komise se mu chystá strhnout první část dlužné sumy z unijních dotací.

Česko se chystá stáhnout žalobu poté, co z polské strany obdrží domluvenou náhradu škod ve výši 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun). Podle Fialy by to mělo být v řádu hodin, nejpozději dnů.

„Takže všechny pokuty se stanou bezpředmětnými. Čili ode dneška, nebo zítřka ten problém vůbec nebude existovat,“ nechal se slyšet Morawiecki v reakci na dotaz, zda bude penále odečteno z unijních dotací.