Polsko plánuje dobrovolná vojenská cvičení. Více než polovina dotázaných absolvování odmítá

Polsko plánuje pro občany dobrovolné vojenské cvičení. Podle premiéra má připravit hlavně dospělé muže na obranu země pro případ jejího napadení. Z průzkumů, které si nechalo vypracovat rádio RMF FM ale vyplývaá, že více než polovina dotazovaných Poláků, cvičení absolvovat nechce. Už teď dostávají absolventi za výcvik šest tisíc zlotých, což je asi 36 tisíc korun. Varšava 19:12 27. března 2025

V nedávném průzkumu se výzkumníci ze společnosti Opinia24 dotazovali Poláků, zda jsou připraveni absolvovat měsíční základní vojenský výcvik. Více než polovina dotázaných o takové školení nestojí. Z 1000 dotázaných respondentů odpovědělo 30 % rozhodně ne a 21 % spíše ne. Oproti tomu kladně - rozhodně ano nebo spíše ano - odpovědělo pouze 35 % dotázaných.

Kladně odpovědělo 18 % mužů a 10 % žen. Největší ochotu podstoupit měsíční vojenský výcvik ukázali lidé ve věkové skupině 50 až 59 let. Z výzkumu také vychází, že výcvik by raději absolvovali spíše voliči současné vlády, obzvláště voliči koalice Třetí cesta. Cvičení mají být dostupná pro lidi ve věku 18 až 60 let.

Výcvik by měl fungovat na bázi dobrovolnosti. Na výběr jsou dva druhy kurzů. Prvním je třicetidenní vojenský výcvik zakončený vojenskou přísahou. Druhý kurz je jen několikadenní a zaměřený hlavně na civilní obranu. Účastníci se tam budou učit třeba první pomoc nebo jak se chovat v případě náletu.

Benefity pro absolventy

Cílem je, aby se z absolventů stali členové polských aktivních záloh, což je nejnovější vojenská formace v Polsku. Ke školení chce polská vláda lidi motivovat různými benefity. Už teď dostávají absolventi za výcvik šest tisíc zlotých, což je v přepočtu asi 36 tisíc korun.

Další pobídku zmínil na zasedání vlády premiér Donald Tusk: „Když už mluvíme o různých motivacích, chtěl bych, abychom zanalyzovali jednu možnost, že by zájemci mohli v době výcviku absolvovat odborné kurzy autoškoly na nákladní vozy.“

Tyto zkušenosti by byly přínosné nejen v případě nutnosti obrany země, ale i v běžném životě zájemců. Probíhají také jednání o daňových úlevách pro absolventy a členy aktivních záloh.

Loni mluvili polský prezident, zástupci vlády i generálové o potřebě třísettisícové armády. Letos, po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, a s ohledem na jeho způsob jednání s Ukrajinou, Ruskem i Severoatlantickou aliancí, se toto číslo začíná blížit spíše půl milionu.

Měli by ji tvořit profesionálové, členové teritoriální obrany a rezervisté. Zatím je Polsko schopné vycvičit asi 35 000 rezervistů ročně, v roce 2027 už by chtělo vycvičit 100 tisíc rezervistů. S tím by mělo pomoct i zapojení veteránů z nejslavnější polské speciální jednoty GROM.