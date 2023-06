Na pochodu Varšavou podpořily práva LGBTQ+ komunity tisíce lidí. Odpůrci pálili duhové vlajky

Varšavou v sobotu prošel pochod rovnosti na podporu práv LGBTQ+ lidí. Proti oslavám vystoupili příznivci Nadace Život a rodina aktivistky proti potratům Kai Godekové, kteří spálili několik duhových vlajek. Jinak ale podle policie byla akce poklidná. Dorazili na ni i zástupci queer komunity z Kyjeva, kteří kromě podpory sexuálním menšinám vyjadřovali i nesouhlas s válkou na Ukrajině. Duhovou akci tak letos doplnily žlutomodré vlajky sousední země. Od zpravodajky z místa Varšava 7:50 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajky, balónky, mavátka... pràvod je každoročně velmi barevný | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Nejen před Palácem vědy a kultury, kde vyrostlo Městečko rovnosti, ale taky na cestách okolo centra se shromáždily tisíce lidí – s duhovými vlajkami, balónky, fáborky. Někteří přišli ve výrazném a originálním oblečení, s makeupem, jiní zvolili civilnější oděvy.

Pojilo je ale jedno – podpora LGBTQ+ lidí. V centru Varšavy začaly Oslavy rovnosti, už po 21. Tentokrát kladli zvláštní důraz na podporu trans lidí. Poukazovali ale třeba taky na sexuálnost lidí s tělesným postižením nebo na poskytování psychologické pomoci queer lidem.

„Z Varšavy vysíláme signál nejen do celého Polska, ale taky do světa – že Varšava je evropská, Varšava je usměvavá, že Varšava je tolerantní,“ řekl v projevu při zahájení pochodu rovnosti primátor města Rafał Trzaskowski. Po jeho boku přitom stála starostka Paříže Anne Hidalgová

„Jsou tací, kteří nám zkouší namluvit, že různorodost a volnost a tolerance ohrožují polskou rodinu. Není větší lži. Protože rovnost, tolerance a rovná práva pro všechny jsou zárukou toho, můžeme společně vybudovat otevřené a spokojené společenství.“

Podpora různorodosti

Na Oslavy rovnosti dorazila například rodina s dvěma dětmi a babičkou. Tváře měli ozdobené duhovými motivy.

„Babička žije v Čenstochové. Tak jsme jí chtěli ukázat, jak hezky tady slavíme den rovnosti. Podle nás je společnost prostě různorodá. A my tu různorodost chceme podpořit. A taky chceme, aby naše děti od nejmenšího věku věděli, že je úplně v pořádku být jiný,“ shodli se rodiče.

Rodina s babičkou z Czenstochowe | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Polsko od roku 2015 klesá v žebříčku rovnosti práv LGBTQ+ lidí v rámci Evropské unie. Loni se umístilo na posledním místě. Ústava sice zakazuje diskriminaci z jakéhokoliv důvodu v politickém, společenském a hospodářském životě. Zákoník práce zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace.

Země ale dosud nemá zákony, které by pojmenovávaly zločiny a nenávistné projevy kvůli sexuální orientaci. Proto je Polsko kritizované nejen Evropskou unií, ale taky výborem OSN pro lidská práva.

„Asi víme všichni, že Polsko je v rámci unie na konci žebříčků rovnosti práv. Asi mě nenapadá nic pozitivního, co k tomu říct,“ vyprávěl Sebastian v extravagantním kostýmu a s třpytkami na tváři i na hrudi.

„Varšava je v Polsku největším ostrovem novodobého světa. Není jediným, ale je největším. Proto sem taky přijíždí nejvíc lidí jako my, protože se tu cítí bezpečně. Nachází tu své místo, třeba i svou druhou polovičku. Ale pokud mluvíme o právu, to jsme na začátku. Stačí přejet západní, nebo i jižní hranici – do Čech – a tam je rovnost,“ pokračoval

Jeden z politických plakátů | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Absence práv

„My jsme spolu 16 let,“ doplnil Sebastianův partner Damian v rozepnuté havajské košili.

„Celou dobu pracujeme, celou dobu platíme daně. Jsme úplně stejní obyvatelé, jako dalších 38 milionů Poláků. Ale nemáme ta práva, nemůžeme zformalizovat náš vztah. Vlastně pro polské právo neexistujeme – jako rodina.“

Společnost je ale podle Sebastiana a Damiana otevřenější a liberálnější než polské instituce a polské právo. Zároveň připustili, že do velké míry to může být výběrem přátel a známých.

Průvodu se taky zúčastnila Barbara s dospívající dcerou Olivijí, zabalenou do duhové vlajky. „Nezáleží na tom, co máme na sobě, nebo kdo jsme, ale ve výsledku jde o to, abychom mohli svobodně a bezpečně chodit po ulicích bez ohledu na to, jak se cítíme a identifikujeme,“ řekly.

Varšava hostila Oslavy rovnosti poprvé v roce 2003. Tehdy se na náměstí u Královského paláce sešly desítky lidí. Letos jich šly v průvodu tisíce. Byli mezi nimi i členové křesťanské organizace Víra a duha, akademici, studenti Varšavské univerzity nebo zástupci některých ambasád – včetně velvyslance Spojených států Marka Brzezińského.

Proti vystoupili pouze příznivci Nadace Život a rodina aktivistky proti umělému přerušení těhotenství a LGBTQ+ lidem Kai Godekové a několik jednotlivců s homofobními transparenty. Všechny legitimovala policie, která dohlížela na klid a bezpečnost průvodu, ale taky odkláněla dopravu. Jinak byla akce plná hudby, alegorických vozů s tanečními a DJ stagí poklidná.