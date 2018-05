Polská policie zveřejnila fotky žen, které neplatí alimenty. Doufá, že se kvůli ostudě přihlásí samy

Rozvádějící se polští muži stále častěji chtějí děti svěřit do péče. Přibývá tak žen, kterým soud vyměřil alimenty a s tím i počet neplatiček. Polská policie zveřejnila snímky padesáti žen, které neposílají svým dětem výživné. Doufá, že jim s jejich hledáním pomůže veřejnost nebo že se kvůli ostudě přihlásí samy. Doporučujeme Varšava 19:00 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský ministr vnitra a generální prokurátor Zbigniew Ziobro v červenci 2017 | Zdroj: Reuters

I v Polsku drtivou většinou neplatičů alimentů tvoří muži. Žena je dlužníkem v každém dvacátém případě. Otcové se navíc často stydí o výživné pro děti požádat.

Taxikářka-alkoholička. Soud jí vyměřil výživné pro dceru 1 200 korun měsíčně. Téměř vše žena vydělává v hotovosti a úřadům tak nepřiznává téměř nic. Anebo třicetiletá prostitutka, která si podle bývalého manžela přijde až na 90 tisíc korun měsíčně. Oficiálně ale pracuje jako prodavačka. To jsou některé případy neplatiček výživného, které nedávno popsal polský týdeník Polityka. Podle něj některé ženy po rozvodu a ztrátě dětí kvůli psychickým problémům placení alimentů nezvládnou.

Cynické a vynalézavé

Mnohdy ale nejsou o nic méně cynické a vynalézavé než muži, píše týdeník. Odjíždějí beze stopy do zahraničí nebo skrývají své příjmy - přesvědčené, že by se i o rozpadlou rodinu měl postarat muž. Otcové se navíc často stydí u soudu o výživné přihlásit. Dělají to za ně jejich nové partnerky nebo později v dospělosti děti. Drtivou většinou z tří set tisíc polských neplatičů alimentů tvoří muži.

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro se proti problému loni rozhodl zakročit. Podle nových předpisů stačí tři měsíce nezaplatit a dlužníkovi hrozí až rok domácího vězení s elektronickým náramkem. I kvůli tomu se počet polských rodičů platících soudně nařízení alimenty podle ministra Ziobra za poslední dva roky zdvojnásobil.