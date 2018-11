Polští policisté se vyléčili z ‚psí chřipky‘, dohodli se s vládou na růstu platů

Zástupci polských policejních odborů a ministerstva vnitra se ve čtvrtek v noci dohodli na zvýšení platů. Na protest proti nízkým mzdám se v posledních dnech odebraly tisíce strážců pořádku na nemocenskou, což na řadě míst ochromilo práci policie. Dohoda s ministerstvem podle šéfa odborů Rafala Jankowského znamená konec protestů, informovala polská média. Varšava 15:31 9. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest polských policistů v říjnu 2018 | Foto: Przemek Wierzchowski | Zdroj: Reuters

„Končíme protestní akci. Dohoda je natolik dobrá, že… se vracíme do služby,“ oznámil ve čtvrtek pozdě večer šéf policejních odborů Jankowski.

Policisté svůj protest původně nazvali „virus psí chřipky“, protože tak se s nimi prý zacházelo. Zapojili se do něj zejména řadoví policisté, kteří vydělávají nejméně - do 3500 zlotých (21 200 Kč).

Policistům se zvýší platy

Odboráři se ve čtvrtek s ministrem vnitra Joachimem Brudzińským dohodli na zvýšení platů o 655 zlotých měsíčně od začátku příštího roku a o dalších 500 zlotých od ledna 2020.

Policisté také budou moci odcházet do důchodu po 25 letech ve službě, aniž by museli jako doposud překročit věkovou hranici 55 let. Nově jim také budou propláceny přesčasy.

Kvůli hromadnému „marodění“ policistů začátkem týdne například ve Slezsku nastala situace, kdy v pracovní neschopnosti byla více než třetina strážců zákona. V Bydhošti museli do hlídek nastoupit důstojníci z kanceláří a ve Varšavě mohla dopravní policie vyslat do ulic jen dvě hlídky.

Pochody nacionalistů

Hrozilo také, že nebude mít kdo zajistit bezpečnost akcí pořádaných 11. listopadu, kdy Polsko oslaví 100 let od opětovného získání nezávislosti.

Ve Vratislavi a ve Varšavě přitom pochody naplánovali nacionalisté. Radnice obou měst jim sice akce původně zakázaly, soudy ale ve čtvrtek rozhodnutí úřadů s odvoláním na svobodu shromažďování zrušily.

Televize TVN24 v pátek informovala, že ředitelství varšavské policie vydalo po noční dohodě odborářů s ministerstvem vnitra návod, jak se mají policisté vracet z nemocenské do práce a neporušit při tom platné předpisy.