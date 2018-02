Polsko poskytne finance Libanonu. Na pomoc syrským uprchlíkům v zemi půjde 10 milionů dolarů

Morawiecki, který je nyní na návštěvě Libanonu, v úterý zavítal na kliniku a do školy pro syrské uprchlíky na severu země. Při té příležitosti zopakoval, že Polsko hodlá pomáhat lidem, kteří uprchli před válkou a našli útočiště v zemích blíže k jejich vlasti. Pomáhat uprchlíkům ve státech sousedících se Sýrií je nejefektivnějším způsobem pomoci, protože jim to spíše pomůže v návratu do jejich domovů, uvedl polský premiér.

Premier Morawiecki podczas wizyty w Libanie zapowiedział sfinansowanie osiedla dla 10 tysięcy uchodźcówhttps://t.co/miKD4K7tgS pic.twitter.com/VHlCDVYS0u — Telewizja Republika (@RepublikaTV) 13. února 2018

Polská konzervativní vláda odmítla plán EU na přerozdělování uprchlíků z Řecka a Itálie v dalších členských státech EU s tím, že takové opatření by přineslo bezpečnostní rizika. Varšava se kvůli tomuto stanovisku stala terčem kritiky řady evropských lídrů.

V Libanonu nyní žije asi milion syrských uprchlíků, což představuje zátěž pro infrastrukturu země. Bejrút proto žádá mezinárodní společenství o finanční pomoc. Začátkem únoru libanonský premiér Saad Harírí oznámil, že pokud jeho země nebude mít dostatek finančních prostředků na humanitární pomoc, uprchlíci v Libanonu se pokusí odcestovat do jiných zemí. Zdůraznil však, že jeho vláda běžence k návratu do konfliktem zmítané vlasti nebude nutit násilím.