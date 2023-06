Polské úřady nařídily vyšetřování úmrtí těhotné ženy. Pozůstalí označují chování zdravotníků za mučení

V nemocnici Jana Pavla II. v Novém Targu zemřela po několika dnech hospitalizace mladá těhotná žena. Ombudsman pro práva pacientů nařídil prošetřit, jestli lékaři nezanedbali péči. Pozůstalí mezitím označují chování zdravotnického personálu za mučení. Organizace podporující práva žen už apelují na vzdělávání lékařů a zároveň svolávají do Varšavy protesty. Od stálé zpravodajky Varšava 18:13 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice tvrdí, že nikdo žádnou péči nezanedbal, ale ombudsman pro práva pacientů už nařídil kontrolu v zařízení (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Případ se týká se třiatřicetileté Doroty, která nastoupila do nemocnice ve 21. května ve 20. týdnu těhotenství kvůli úniku plodové vody. Lékaři ale rozhodli, že nepodstoupí potrat. Naopak ji položili na lůžko a zakázal jí se hýbat. Hlavu měla dolů, níž než nohy, a ležela tak několik dnů. Nemohla si sednout ani se najíst a její stav se postupně zhoršoval.

24. května dostala septický šok. Lékaři zjistili, že plod odumřel, a v tu chvíli rozhodli o okamžité operaci. Odebrali plod i dělohu, ale žena do několika hodin zemřela. Její manžel tvrdí, že ho vůbec neinformovali, že je jeho žena v ohrožení života.

Lékaři údajně ani neřekli, že není šance na záchranu dítěte. To samé tvrdí i sestřenice Doroty Ilona. Prý věděli, že dítě nebude možné donosit až do konce těhotenství, ale doufali, že ho žena donosí aspoň do 30. týdne. To se ale nakonec nestalo.

Nemocnice tvrdí, že nikdo žádnou péči nezanedbal, ale ombudsman pro práva pacientů už nařídil kontrolu v zařízení. Tu má provést národní konzultant v oboru gynekologie a porodnictví. Ten vyšetřoval i minulé případy úmrtí v Polsku, ale nechce v současnosti srovnávat jednotlivé případy. Přiznává ale, že nikdy o metodě, kdy by pacientku položili hlavou dolu, neslyšel.

To samé tvrdí i gynekolog, který upozorňuje na to, že děloha není cévou, která by podléhala gravitačním vlivům. Běžný postupem je vyvolání potratu.

Nejpřísnější přístup v Unii

Případ vyvolal pobouření i kvůli tomu, že není první. Nejznámější je příběh třicetileté Izabely, která nastoupila ze stejných důvodů do nemocnice. Lékaři ale nepodnikli okamžitě potrat. Místo toho čekali, až plod odumře. Potom ale žena dostala septický šok a zemřela úplně stejně jako Dorota. Bylo to v roce 2021 a tento případ vyvolal v Polsku obrovské protesty.

Polsko má společně s Maltou nejpřísnější přístup k potratům v Evropské unii. V roce 2020 Ústavní soud rozhodl, že už není možné podstoupit potrat ani v případě závažného narušení plodu nebo v případě, že není žádná možnost, že by dítě po porodu přežilo.

V současnosti je možné, aby ženy podstoupily potrat pouze v případě, že těhotenství vážně ohrožuje zdraví ženy nebo pokud byla znásilněna. I v takových případech ale lékaři často odmítají umělé přerušení těhotenství provést. Sami se obávají toho, že je následně bude policie vyšetřovat a že budou vydáni soudu.