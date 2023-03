Varšavský soud odsoudil Polku, která pomohla jiné ženě při potratu. Jde o první takový případ v Evropě

V Polsku v úterý na osm měsíců obecně prospěšných prací odsoudili aktivistku Justynu Wydrzyńskou za to, že poskytla jiné ženě tablety, které vyvolávají potrat. Na svém webu o tom informuje list Gazeta Wyborcza. Jde podle něj o první případ, kdy je v Evropě souzena aktivistka za pomoc při umělém přerušení těhotenství. Odůvodnění verdiktu bylo podle listu utajeno, Wydrzyńská se odvolá. Varšava 19:38 14. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Justyna Wydrzyńská, kterou polský soud odsoudil za pomoc při potratu k osmi měsícům prospěšných prací | Zdroj: Profimedia

Aktivistce původně hrozily za pomoc při potratu až tři roky vězení. V Polsku zákon totiž interrupce fakticky zakazuje. Prokurátor v úterý žádal soud ve varšavské čtvrti Praga, aby Wydrzyńskou potrestal deseti měsíci obecně prospěšných prací. Spolek Ordo Iuris, který v procesu vystupuje jako strana zastupující zájmy nenarozeného dítěte, navrhoval pro aktivistku roční vězení.

Byla krásná a strašně maličká. Držela jsem ji v dlani a loučila se s ní, vzpomíná Eva na porod mrtvé dcery Číst článek

V takzvaném potratovém týmu, který pomáhá Polkám při zakázaném zákroku, Wydrzyńská působí už 16 let. Bývalý partner jedné z žen, které před třemi lety Wydrzyńská pomohla od nechtěného těhotenství vlastními „potratovými“ tabletami, ji udal na policii.

Dotyčná žena u soudu vypovídala minulý měsíc a děkovala aktivistce, protože jí pomohla v situaci, kdy jiné osoby a instituce podle ní jen lhostejně přihlížely.

Sama Wydrzyńská u soudu podle listu uvedla, že vlastními tabletami pomohla už druhé zoufalé ženě, která se stala obětí násilnického a žárlivého partnera. Sama před lety zažila totéž, a to se třemi dětmi. Pilulky poskytla ze soucitu a s vědomím, že je Světová zdravotnická organizace (WHO) pokládá za naprosto bezpečné a že je ve světě užívají miliony žen.

‚Lidskost, které se nezřeknu‘

„Necítím se vinna. Vinen je polský stát. Pomohla jsem Anně, když ji nikdo jiný už nechtěl pomoci. To je lidskost, které se nezřeknu. Nebudu se stydět, anebo pokládat to, co jsem udělala, za zločin,“ zdůraznila.

V Polsku odmítli přísnější pravidla pro potraty. Trestné měly být také informace o interrupcích Číst článek

Obhájkyně Anna Bargielová uvedla, že jde o politický případ, který vytvoří precedens. Žádala soud, aby její klientku zprostil viny. Upozornila také, že tento „test spravedlnosti“ se odehrává v situaci, kdy podpora pro právo na interrupce ve společnosti roste – a odsouzením Wydrzyńské podle ní soud odsoudí polovinu polské společnosti.

„Spoléhám na zproštění viny, protože jsem nevinná. Vinné je polské právo,“ prohlásila Wydrzyńská ke svým přívržencům, kteří demonstrovali před budovou soudu. I na transparentech zdůrazňovali, že by na jejím místě postupovali stejně.

Podle průzkumu, který minulý měsíc provedla agentura SW Research na zakázku Amnesty International, si v Polsku 47,2 procenta dotázaných hodlá při interrupcích navzájem pomáhat. Ve věkové kategorii od 18 do 24 let sdílely tento postoj bezmála dvě třetiny dotázaných. Tři pětiny účastníků průzkumu se vyslovily proti trestům za finanční pomoc při potratech či pomoc při výjezdu za zákrokem do zahraničí.

Polka podle deníku Gazeta Wyborcza získala podporu z celého světa, včetně mezinárodní federace gynekologů FIGO a finanční podpory od vlád Belgie a Francie. Pod výzvu ministrovi spravedlnosti a generálnímu prokurátorovi Zbigniewu Ziobrovi se podepsalo už více než 150 000 lidí.

U budovy soudu zněl z reproduktorů kamionu hnutí na obranu života dětský pláč a modlitby Zdrávas Maria.