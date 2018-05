Polsko se potýká s vlnou požárů skládek, hoří i pneumatiky a nebezpečný odpad. Situaci řeší tajné služby

Polsko se poslední měsíce potýká s požáry skládek odpadů. Hořelo jich 63, včetně skládek pneumatik nebo skladišť toxických odpadů. Naposledy odpadky vzplály v noci z pondělí na úterý. Podle ministra životního prostředí Henryka Kowalczyka jde o obří problém a činy „odpadové mafie“. Situací se v úterý zabýval i kabinet Mateusze Morawieckého z vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Varšava 21:00 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V pátek večer hořelo 50 tisíc tun odpadu na nelegální skládce odpadů v bývalé továrně na barvy nedaleko Lodži. Odpadky se dovezly z Anglie a Itálie. V sobotu večer plameny zachvátily skládku pneumatik v Malopolském vojvodství.

Už před tím ale hořelo v třídírně odpadu ve Varšavě, oheň tam muselo hasit 35 hasičských jednotek. A totožná situace byla na desítkách dalších míst po celém Polsku.

Podle liberálního deníku Gazeta Wyborcza k požárům dochází nejčastěji v noci o víkendu a pravděpodobně je někdo úmyslně zakládá.

Počet požárů se podle údajů ministerstva životního prostředí během pěti měsíců roku 2018 zdvojnásobil. Letos už hořelo 63 skládek, loni přitom během celého roku zaznamenali „jen“ 37 požárů.

Věc převezme tajná služba

Zda skládky někdo úmyslně zapaluje, není podle ministra Kowalczyka jasně prokazatelné, chybí prý „tvrdé důkazy“. Podle šéfa kanceláře premiéra nejsou požáry náhodné.

„Přinejmenším z části jsou nejpravděpodobněji vyvolané cíleně proto, aby se zlikvidovaly haldy odpadků, včetně nebezpečných odpadů, které roky rostly,“ uvedl Michał Dworczyk. Všechny požáry vyšetřuje policie, informovala národní veřejnoprávní televize TVP.

K situaci se v úterý vyjádřil i premiér Mateusz Morawiecki. „Nemůžeme dovolit, aby zločinci trávili nás, naše děti a ničili životní prostředí,“ napsal předseda konzervativní vlády na twitteru. Podle premiéra se věcí zabývá prokuratura i tajná služba ABW.

Poleciłem by w związku z pożarami na wysypiskach uzupelnić porządek dzisiejszej Rady Ministrów o punkt w tej sprawie. Nie możemy pozwalać by przestępcy truli nas, nasze dzieci i niszczyli środowisko. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 29. května 2018

Ekologická organizace Polski Recykling upozornila na to, že nejde jen o požáry na skládkách. „Pálí se i směsný odpad, slisované plasty, pneumatiky i odpad zpracovaný jako alternativní palivo do cementáren. Požáry jsou velkým problémem pro obyvatele, finančně zatěžují obor zpracovávání odpadů a mají negativní vliv na životní prostředí.“

Přísnější zákony?

Podle ministra životního prostředí souvisí problém s nedokonalými polskými zákony. „Umožňovaly hromadění opadů, ale chybělo vymáhání předpisů,“ řekl Kowalczyk Polské tiskové agentuře s tím, že chystá návrh nového přísnějšího zákona. Ten by podle ministra měl být prioritou vlády a projít parlamentem ještě v červnu.

Firmy podle Kowalczyka pod záminkou dovozu druhotných surovin dovážejí a skladují odpadky. „Potýkáme se s odpadovou mafií, protože je to promyšlený proces.“ „Nemůžeme se stát smetištěm Evropy,“ dodal pak po úterním jednání vlády.

Polská média upozorňují na to, že celý problém souvisí s omezením dovozu odpadu do Číny. Přebytek vytříděných odpadů pak až o desítky procent snížil jejich výkupní ceny.

České ministerstvo životního prostředí to letos v březnu nevidělo jako zásadní problém. „Omezení dovozu plastu do Číny se týká ČR opravdu jen okrajově. O tom, že by se někde kupil vytříděný plastový odpad, nemáme žádné zprávy. Pokud by ale k tomu docházelo, musí město jednat se svozovou společností,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí resortu Marek Čihák.