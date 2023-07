Polské odbory chtějí nastavit maximální teploty při práci, vzniknout by mohly přestávky na zchlazení

Polský odborový svaz uvažuje o zavedení maximálních vnitřních i venkovních teplot při práci. Byly by určené zvlášť pro pracovníky v kancelářích nebo třeba ve výrobních halách. V nich by pak záleželo na fyzické náročnosti. Varšava 7:44 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teploty by byly určeny zvlášť pro různé typy práce (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

O zavedení maximální teploty venku i na pracovišti, při které lidé ještě mohou pracovat, už usilovaly odbory hutníků v roce 2019, tehdy ale neuspěly.

V současnosti zvažované změny by se mohly dotknout také organizace práce – mohly by upravovat směnný provoz nebo vytvořit další přestávky na zchlazení. Podle polského nezávislého odborového svazu Solidarita to ale neznamená zavedení siesty – ta by totiž podle Pauliny Baranské z Národní komise odborového svazu vedla k delší pracovní době.

V současnosti polské právo pojmenovává několik případů, kdy zaměstnavatel může pracovníkovi prodloužit přestávku. Většina z nich se však nezapočítává do pracovní doby.