První zahraniční návštěva Bílého domu od začátku pandemie. Polský rezident Duda navštíví Trumpa

Bílý dům potvrdil středeční zprávy polských médií o tom, že polský prezident Andrzej Duda se brzy ve Washingtonu setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Návštěva je podle oficiálního prohlášení naplánována na příští středu. Vrcholná schůzka se uskuteční v době, kdy Varšava usiluje o posílení americké vojenské přítomnosti v Polsku a kdy Washington ohlašuje plány na snížení počtu amerických vojáků v Německu. Varšava/Washington 22:02 17. června 2020

Podle oficiálního prohlášení navštíví Andrzej Duda amerického prezidenta Donalda Trumpa příští středu. „Návštěva přichází ve významném okamžiku jak pro Spojené státy tak pro Polsko, kdy otevíráme své země po měsících boje proti koronavirové pandemii,“ uvádí Bílý dům. Agentura Reuters podotýká, že půjde o první návštěvu zahraničního státníka v sídle amerického prezidenta od začátku pandemie.

„Prezident Trump a prezident Duda budou diskutovat o dalším prohlubování naší spolupráce v obraně, jakož i v obchodu, energetice a telekomunikační bezpečnosti,“ pokračuje americké prohlášení.

Jen několik dní po ohlášené návštěvě, konkrétně 28. června, mají Poláci hlasovat v prvním kole prezidentských voleb, ve kterých se Duda, spojenec národně konzervativní strany Právo a spravedlnost a její vlády, uchází o znovuzvolení.

Porušená diplomatická pravidla

„Divíte se, že Donald Trump porušil diplomatická pravidla a rozhodl se zasáhnout do volební kampaně pozváním Andrzeje Dudy do Bílého domu týden před hlasováním v Polsku? Přece je v zájmu prezidenta USA, aby vyhrál. Duda je poslušný a pokorný,“ komentoval zprávy o chystané vrcholné schůzce opoziční polský list Gazeta Wyborcza.

Připomněl, že Varšava bez smlouvání kupuje přebytečnou americkou výzbroj, zorganizovala protiíránskou konferenci a ani se nezlobila, když se americká velvyslankyně domáhala toho, aby nebyla schválena digitální daň a další kroky postihující americké firmy. „Takový spojenec je pro Ameriku poklad. Polsko, docela významná země, platí Americe za to, že smí horlivě plnit její přání,“ dodal list.

„Polsko samozřejmě udělá vše, co si budou přát USA. Dokonce i v případě, že to bude odporovat našim zájmům,“ píše Gazeta Wyborcza o předpokládaném tématu schůzky: Trump a Duda budou nejspíše jednat o přemístění části amerických vojáků z Německa do Polska. To podle komentátora nijak nezlepší polskou bezpečnost, pokud se americký kontingent na starém kontinentu nezvětší.

Rozpory uvnitř NATO

Prý to prohloubí rozpory uvnitř NATO, povzbudí protiamerické nálady a alianci to jen uškodí. Ale Bílý dům pomůže Dudovi vyhrát volby, a to bez ohledu na jeho výpady proti sexuálním menšinám a dokonce i bez ohledu na antisemitské tóny v prezidentově kampani.

Právě obavy z Dudovy porážky v blížících se volbách podle agentury AFP vedly k výpadům proti sexuálním menšinám - Duda v projevech zaútočil na „ideologii LGBT“ (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob) - a také k útokům veřejnoprávních médií, ovládaných PiS, proti myšlence případného odškodnění za židovský majetek.

Polsko je přitom v regionu jediným státem, který dosud nedokázal odškodnit své občany, včetně Židů, za nacistické a komunistické vyvlastňování. Konzervativní vláda ale pokládá otázku restitucí židovského majetku za „definitivně vyřešenou“.