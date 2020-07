Přísná pravidla pro venkov a velká města. V polských volbách je potřeba rouška a vlastní propiska

Andrzej Duda, nebo Rafal Trzaskowski. Jeden z těchto pánů bude stát příštích pěti let v čele Polska jako prezident. Který z nich to bude, o tom v neděli rozhodují Poláci ve druhém kole prezidentských voleb. Ty se konají se za přísnějších hygienických podmínek než obvykle. Do hlasovacích místností se musí vstupovat jen se zakrytými ústy a nosem a všudypřítomné jsou dezinfekční spreje. To platí nejen ve velkých městech, ale i na venkově.

Od zpravodaje z místa Lyszkowice/Polsko 15:28 12. července 2020