S rouškou a vlastní propiskou. Poláci volí prezidenta za přísných hygienických podmínek.

První kolo prezidentských voleb v Polsku je v plném proudu. Voliči tam svůj hlas mohou odevzdat až do 21. hodiny. Průběh hlasování nicméně komplikují opatření proti šíření koronaviru. Celkem se o přízeň Poláků uchází jedenáct kandidátů, žádný z nich ale podle průzkumů nezíská v neděli nadpoloviční většinu hlasů potřebnou k vítězství. Od stálého zpravodaje Varšava 16:57 28. června 2020

Předseda volební komise ve varšavské škole Královny Jadwigy Adam Pawlak usměrňuje voliče do jedné ze dvou volebních místností. A dohlíží na to, jestli mají roušky.

„U vchodu máme tekutinu k dezinfekci rukou, každý ze členů volební komise musí mít štít nebo roušku. V jedné místnosti může být najednou maximálně sedm voličů. Nejméně jednou za dvě hodiny každou volební místnost větráme a dezinfikujeme,“ říká Pawlak zpravodaji Českého rozhlasu.

Voliči také musí mít občanský průkaz, roušku a vlastní propisku. „Pokud nemají, tak jim ji komise zapůjčí. Pak ji odloží na stůl a komise ji vydezinfikuje,“ přibližuje předseda komise.

Voliči disciplinovaně stojí na značkách, které určují bezpečnou vzdálenost. Poláci mají o prezidentské volby zájem - k poledni podle průběžných odhadů odevzdalo svůj hlas 24 % lidí. „V mém věku jsou tyto volby velmi důležité, jsem ráda, že jsem jich dožila. Volím toho, kdo už prezidentem je,“ potvrzuje důchodkyně paní Kamila, která volila současného prezidenta Andrzeje Dudu.

Primátor nebo novinář

Hlavním konkurentem Dudy je varšavský primátor Rafal Trzaskowský, kterého přišla zvolit Joanna. „Myslím si, že většina z nás si přeje změny. Už jsme unavení tím, co se v Polsku děje. Žiju na tomto světě už 50 let a teď je to u nás horší než za Polské lidové republiky. Je to stejně hrozná propaganda jediného správného názoru a jediné cesty. Ale já nechci, aby mě kdokoli omezoval, chci být svobodným člověkem,“ odůvodňuje svoji volbu.

Učitelé Tadeusz a Andrzej v neděli odevzdali svůj hlas třetímu nejpopulárnějšímu kandidátovi – novináři Szymonu Holowniovi

„Proč jemu? Protože jsem ateistou a zastáncem světského státu. Holownia je liberálním katolíkem a v Polsku má pouze katolík šanci oddělit církev od státu,“ odpovídá Tadeusz.

„Polské politické elity se už vyčerpaly a nastal čas je vyměnit. Se Szymonem Holowniou se objevila naděje na takovou změnu. Možná, že není moc velká, ale musíme to alespoň zkusit. Jeho program mi absolutně vyhovuje. Jde o mu o napravení našeho pochroumaného soudnictví, evropskou spolupráci a o zelenou energii. Netáhne se za ním žádný skandál. Holownia neslibuje modré z nebe, a proto budí důvěru,“ říká učitel Andrzej.

Do volební místnosti přišla i paní Malgorzata s dcerkou. Ta sice volit nemůže, ale kdyby mohla, dala by svůj hlas kandidátovi levice Robertu Biedroňovi. Líbí se jí, jak všem řekl, že je gayem a že to není žádná ideologie. Malgorzata a dodává, že děti to vědí: jsou opravdu moudré. Jsou nadějí polského národa a celého světa.