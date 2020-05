Polský Senát zamítl, aby se o prezidentovi hlasovalo korespondenčně. Zákon znovu projedná Sejm

Polský Senát, který ovládá opozice, v úterý večer odmítl novelu volebního zákona, která zavádí výhradně korespondenční hlasování v prezidentských volbách naplánovaných už na tuto neděli. Informují o tom polská média. Změna volebních pravidel, kterou před časem prosadila vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) vzhledem k epidemii covidu-19, se nyní vrací do Sejmu, dolní komory parlamentu. Varšava 23:20 5. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednací sál polského Senátu | Zdroj: Reuters

Osud zákona v Sejmu závisí na tom, jak se zachovají poslanci strany Dohoda, menšího koaličního partnera PiS. Schůze Sejmu je plánovaná na středu a čtvrtek.

Senátoři PiS se snažili hlasování v horní komoře různými prostředky hlasování zdržet. Pokud by totiž Senát nestihl o zákonu hlasovat ve středu, kdy pro to měl nejzazší termín, dostal by novelu rovnou na stůl prezident Andrzej Duda, blízký spojenec PiS. Ve volbách se uchází o další mandát a podle průzkumů veřejného mínění má velkou šanci volby vyhrát.

Předsedkyně Sejmu Elžbieta Witeková v úterý večer oznámila, že se obrátila na volební komisi s otázkou, zda je schopná uspořádat prezidentské volby 10. května. Ve středu se chce také zeptat ústavního soudu, zda případný odklad voleb bude v souladu nebo v rozporu s ústavou. Podle jejího názoru základní zákon umožňuje, aby se volby konaly nejpozději 23. května.

Už v pondělí představitelé PiS připustili, že volby budou muset být o týden či dva odloženy. Opozice žádá odklad do doby, než bude hlasování ze zdravotního hlediska bezpečné. Jak z její strany, tak od polského ombudsmana, řady právníků i od mezinárodních organizací se navíc ozývají hlasy, že v případě výhradně korespondenčních voleb hrozí porušení podmínek pro jejich spravedlivé konání.