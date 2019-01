Peníze pro první dámu. Poláci zvažují, zda má prezidentova manželka dostávat plat

Polští zákonodárci si znovu lámou hlavu nad otázkou, zda by manželky prezidentů měly dostávat plat. „První dámy republiky by měly dostávat mzdu, započítávanou do penze. První dáma je i v období, kdy není zaměstnána, jednou z nejvíce zaměstnaných žen v zemi,“ tvrdí sdružení, které vládě a parlamentu zaslalo vážně míněný návrh.

