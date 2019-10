Tresty pro strůjce ‚pyramidy‘. Polský soud uzavřel případ, ve kterém klienti přišli o pět miliard korun

Soud v polském Gdaňsku po čtyřech letech uzavřel jednu z největších afér spojenou s podvedenými střadateli. Ve středu soud konstatoval, že investiční fond Amber Gold okradl 18 tisíc klientů o celkovou sumu v přepočtu více než pět miliard korun. Soud poslal majitele firmy Marcina P. do vězení na 15 let a jeho manželku Katarzynu na 12 a půl roku. Prokurátor žádal 25 let odnětí svobody.

