Polsko schválilo možnost referenda v rámci voleb. Vládní strana PiS ale změnila pokládané otázky

Polský sejm schválil zákon umožňující uspořádání celostátního referenda během parlamentních voleb, tedy 15. října. Poláci budou mimo jiné odpovídat na otázky migrace či hraniční politiky s Běloruskem. Poslanci vládní strany Právo a spravedlnost ale změnili znění otázek i jejich pořadí oproti předem ohlášené podobě. Varšava 15:31 16. srpna 2023

Předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński | Zdroj: Profimedia

Například první otázka, kterou minulý týden na sociálních sítích oznámil předseda Práva a spravedlnosti Jaroslaw Kaczyński, nově zní: Podporujete prodej státních aktiv zahraničním subjektům, což povede ke ztrátě kontroly polských žen a mužů nad strategickými sektory ekonomiky?

Druhá otázka o odchodu do důchodu nově pracuje s věkem 67 let pro všechny. Dříve se týkala věku 60 let pro ženy a 65 pro muže.

Třetí otázka se ptá, jestli Poláci chtějí odstranit plot na hranicích.

Čtvrtá se jich dotazuje, jestli jsou pro přijímání tisíců uprchlíků z Afriky a Blízkého východu na základě nařízení evropské byrokracie. Polska se přitom stejně jako Česka týká výjimka z nové evropské legislativy kvůli přijímání uprchlíků z Ukrajiny.