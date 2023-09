Lístek smíte odmítnout, ale ne roztrhat. Poláci hledají cesty, jak nehlasovat v kontroverzním referendu

Na sociálních sítích v Polsku se šíří návody a nápady, jak naložit s hlasovacími lístky celostátního referenda. To se uskuteční v den parlamentních voleb. Podle opozice a kritiků vlády jsou v něm otázky položené takovým způsobem, že většinu voličů vedou k odpovědi ne. Odborníci z řad advokátů ale případné sabotéry referenda varují, že některé druhy znehodnocení hlasovacích lístků můžou být považované za trestný čin. Od stálé zpravodajky Varšava 18:37 3. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří Poláci chtějí referendum bojkotovat (ilustrační foto) | Foto: CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Otázky jsou čtyři. Navrhla je vládní strana Právo a spravedlnost. Například první otázka zní: „Podporujete prodej státních aktiv zahraničním subjektům, což povede ke ztrátě kontroly Polek a Poláků nad strategickými sektory ekonomiky?“

Polsko schválilo možnost referenda v rámci voleb. Vládní strana PiS ale změnila pokládané otázky Číst článek

Druhá otázka se ptá, jestli Poláci souhlasí se zvýšením věku odchodu do důchodu na 67 let. Třetí, jestli chtějí odstranit plot na hranici s Běloruskem. A čtvrtá: „Jste pro přijímání tisíců uprchlíků z Afriky a Blízkého východu na základě nařízení evropské byrokracie?“

Podle průzkumu výzkumného institutu Polster, kterého se zúčastnilo 1038 respondentů, odpoví většina Poláků na otázky referenda ne. Podle průzkumů a odhadů se referenda zúčastní asi 55 procent voličů.

Největší rozdíly by byly potom u otázky ke zvýšení věku odchodu do důchodu. Na ni až 15 procent dotázaných v průzkumu řeklo, že by se zvýšením souhlasilo. 10 procent účastníků by pak bylo pro přerozdělování nelegálních uprchlíků podle evropských pravidel.

Bojkot referenda

Někteří Poláci chtějí referendum bojkotovat. Pokud nechtějí hlasovat v referendu, ale chtějí se účastnit těch parlamentních voleb, pak polští právníci doporučují hlasovací lístek do referenda od komise odmítnout. Pokud by do urny vhodili lístek nevyplněný, pak se hlas počítá do účasti v referendu a zvedá účast.

Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit nadpoloviční většina hlasujících voličů. Existují i další formy poškození lístku. Vše, co je do lístku vepsané, se bere jako nepodstatné, pokud to nezasahuje do hlasovacích polí.

Polská vládní strana udělala hodně pro to, aby volby nemohla prohrát, soudí publicista Kaczorowski Číst článek

Je trestné na místě hlasovací lístek roztrhat. Za přestupek může být považované, když by si volič lístek z volební místnosti odnesl. Může z toho být totiž i trestný čin, který by byl posuzovaný třeba jako pokus o kupčení s lístky. Jediný účinný postup, jak nehlasovat v referendu, je odmítnout lístek do referenda, a tak zabránit, aby ho voličům komise vydala.

V Polsku také vznikla iniciativa, která má za cíl poslat voliče z velkých měst na venkov. V některých volebních obvodech je totiž méně voličů než ve velkých městech, a tak tam odevzdané hlasy mají větší váhu.

Podle výsledků z prezidentských voleb v roce 2020 měl například jeden hlas v Svatokřížském vojvodství hodnotu dvou hlasů ve Varšavě nebo v zahraničí. Přitom tam hlasovalo asi 570 tisíc lidí, zatímco ve Varšavě a zahraničí asi 1,3 milionu lidí.

Kolikrát stačí popojet z Varšavy jen 17 kilometrů na východ, aby měl tam odevzdaný hlas větší váhu než v hlavním městě.