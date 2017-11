Duda zkouší kompromis o polské justici. 'Tleskali jsme vám, ale zklamal jste,' vzkazuje mu opozice

Polský parlament ve středu večer začal znovu projednávat reformy soudnictví. Ty už se vládnoucí straně Právo a spravedlnost (PiS) podařilo v parlamentu rychle prosadit v červenci, po demonstracích v ulicích ale dva ze tří zákonů vetoval prezident Andrzej Duda. Ten teď předložil vlastní návrhy změn. S reformou nesouhlasí opozice i desítky nevládních organizací, včetně Amnesty International. Varšava 9:32 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský prezident Andrzej Duda | Zdroj: Reuters

Podle petice 20 nevládních organizací a dalších skupin by znamenaly konec statusu demokratické země založené na vládě práva. K petici se připojila i organizace Amnesty International (AI) a Helsinský výbor pro lidská práva.

DUDOVY REFORMY Dva návrhy prezidenta Dudy se týkají Národní soudcovské rady a nejvyššího soudu. Změnit by se měl způsob volby členů rady, která je garantem nezávislosti soudní moci. Nově by část členů měli volit poslanci třípětinovou většinou. Reforma týkající se nejvyššího soudu (NS) by mimo jiné penzionovala soudce NS, kteří jsou starší 65 let.

Organizace podepsané pod prohlášením nejsou spokojené ani s úpravami, které v rámci snah vládní strany PiS navrhl polský prezident Andrzej Duda a které ve středu večer začal projednávat Sejm.

Konzultace s Kaczyńským

Prezident Andrzej Duda dva ze tří vládních zákonů v původní podobě k nelibosti strany PiS vetoval s tím, že dávají přílišnou moc do rukou jedné strany a ministra spravedlnosti, následně přišel s vlastními úpravami.

Ty vznikaly za značného utajení, což vzbudilo kritiku ze strany opozice, ale i Organizace spojených národů a Evropské komise, obávající se dalšího poškození soudního systému v zemi.

Prezident Duda novely několikrát konzultoval přímo s předsedou strany PiS Jarosławem Kaczyńským a akceptoval některé pozměňovací návrhy. Ty ale nejsou veřejně známé.

Tleskali jsme vám, ale zklamal jste

„Nezávislost soudů se může zdát jako fráze, pokud soudy nefungují správně a dochází k chybám,“ řekla poslancům na úvod jednání Anna Surówka-Pasková z Kanceláře prezidenta. Podle ní soudy pohrdají občany a prezidentské návrhy mají a cíl „likvidaci patologie“ a „eliminaci pocitu křivdy“.

Předseda menší poziční Polské lidové strany (PSL) vyjádřil nad prezidentskými návrhy zklamání. Proti reformě se staví i Občanská platforma a strana Moderní. Podle opozice chce vláda pomocí reforem převzít soudnictví.

„Když v červenci pan prezident zákony vetoval, všichni jsme mu tleskali. Měl šanci navrhnout takové návrhy, které by opravdu měnily justici. Bohužel, ta změna nesplnila tato očekávání. Strana vládne, strana soudí,“ řekl v Sejmu předseda PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jde nám o personální změny

Podle poslance PiS Stanisława Piotrowicze straně nejde o zrychlení práce soudů. „Tím se budeme zabývat v dalších návrzích. Nejde nám jen o strukturální změny, ale i personální. Soudci musí mít mentalitu služebníka národu, nikoli mentalitu panovníka.“

Konzervativní vláda PiS tvrdí, že reforma soudnictví je potřebná, aby se zvýšila efektivita a soudy se vymanily ze zvyklostí komunistické éry. Evropská komise v ní ale vidí porušení unijních právních předpisů, a zahájila proto s Polskem řízení, které může skončit žalobou u unijního soudu.

Před Sejmem ve středu večer protestovaly desítky lidí. „Ten, kdo porušuje nejvyšší zákony, je vlastizrádce!“ stálo mimo jiné na transparentech. V létě proti reformám soudů vyšly do ulic větších měst desetitisíce lidí. Protesty trvaly týden v kuse.

Desítky lidí před Sejmem protestovaly proti reformám v soudnictví | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Petice: přerušte práci a konzultujte

Kritici vládní politiky se obávají o nezávislost polských soudů. Marcin Matczak z varšavské Nadace Štěpána Báthoryho, jedné ze zmíněných nevládních organizací, má za to, že PiS by pod novými zákony mohla změnit ve svůj prospěch volební systém, protože by soudci už nešli proti její vůli.

Podle signatářů zmíněné petice nevládních organizací proti změnám v soudnictví dávají legislativní návrhy parlamentu „prakticky volnou ruku při rozhodování o složení nejvyššího soudu a výběru soudců a jsou v hrubém rozporu s ústavou,“ napsala agentura Reuters.

„Prezident nám dal jistou naději, že ústava nebude tak nepřetržitě porušována. V jistém okamžiku jsem doufala, že nastane průlom, ale ten nepřišel,“ řekla soudkyně a předsedkyně soudcovského sdružení Themis Irena Kamińská. Themis je druhým největším sdružením soudců v Polsku.

Sejm bude v projednávání návrhů pokračovat v pátek. Zákonodárci by se podle Piotrowicze na finální podobě novel mohli dohodnout na schůzi parlamentu od 6. do 8. prosince.