Do varšavských ulic vyrazily tisíce demonstrantů v talárech. Protestují proti kontroverzní soudní reformě

Francouzi protestují proti penzijní reformě. Vláda odborům nabídla ústupek ohledně důchodového věku

V současné době je zákonná hranice odchodu do důchodu ve Francii 62 let, což sice mělo zůstat, k získání plného důchodu se všemi bonusy by ale bylo nutné odejít na odpočinek o dva roky později.