Polsko kvůli rusko-běloruským manévrům uzavře hranici s Běloruskem, oznámil Tusk
Polsko ze čtvrtka na pátek uzavře svoji hranici s Běloruskem, oznámil v úterý polský premiér Donald Tusk podle polských médií. Litva posílí ostrahu své hranice s Ruskem a Běloruskem, oznámila tamní pohraniční stráž. Opatření Polska a Litvy souvisejí s chystaným společným cvičením ruské a běloruské armády.
„Víte, že v pátek velmi blízko polské hranice začínají velmi agresivní rusko-běloruské manévry. To má své důsledky," řekl Tusk. Cílem simulovaných operací armád obou zemí podle něho bude suwalský průsmyk, což je strategický pás země podél polsko-litevské hranice, který odděluje Bělorusko od ruské enklávy Kaliningradu.
Tusk uzavření hranice s Běloruskem, včetně železničních přechodů, zdůvodnil také tím, že Polsko je terčem rostoucího počtu provokací ze strany Ruska a Běloruska. Jako příklad uvedl zadržení polského řeholníka běloruskými úřady kvůli podezření ze špionáže.
Polsko i Litva mají dlouhodobě velmi napjaté vztahy s Minskem i Moskvou. Napětí se ještě zvýšilo po ruské invazi na Ukrajinu. Napadenou zemi vlády ve Varšavě i ve Vilniusu podporují politicky, vojensky i humanitárně.
Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin před časem řekl, že ruská a běloruská vojska při cvičení Západ-2025 procvičí plánování úderů jadernými zbraněmi a raketami Orešnik.
Polsko, Litva i další pobaltské země jsou členy Severoatlantické aliance. NATO na dobu cvičení Západ-2025 naplánovalo manévry na své straně hranice.