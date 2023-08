Většina Poláků se obává wagnerovců u hranic. Mají se přesouvat ke strategickému Suvalskému koridoru

Nebezpečí a reálná hrozba u polských hranic. Tak polští politici mluví o skupině žoldáků soukromé Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. Ta se údajně přesouvá do blízkosti místa, které je strategické pro celou Severoatlantickou alianci – k Suvalskému koridoru, který spojuje Polsko s pobaltskými státy Varšava 18:18 1. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wagnerovci se podle části polských politologů stali tématem polských blížících se voleb (ilustrační foto) | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

Více než polovina Poláků považuje blízkost Wagnerovy skupiny za hrozbu pro bezpečnost jejich domoviny. Vyplývá to z průzkumu společnosti IBRiS, která se ptala 1100 respondentů. 36,1 procenta dotázaných to za hrozbu nepovažuje.

O přítomnosti žoldáků v blízkosti Polska promluvil několikrát polský premiér Mateusz Morawiecki. Například 20. července při česko-polských mezivládních konzultacích, kdy označil wagnerovce na běloruském území za nebezpečí pro východní křídlo Severoatlantické aliance.

Řekl taky, že snahou Běloruska a Ruska je najít slabé místo a destabilizovat region. Zároveň řekl, že hranice je dobře zabezpečená.

Tehdy wagnerovci cvičili společně s běloruskými vojáky na cvičišti nedaleko města Brest, tedy asi dva kilometry od polské hranice. Cvičení oznámilo běloruské ministerstvo obrany.

V sobotu 30. července se předseda polské rady ministrů k tématu wagnerovců vrátil, a to při tiskové konferenci v zbrojním závodě v Glivicích. Tehdy informoval, že zhruba stočlenná skupina žoldáků dorazila do Grodna – města v severozápadním cípu Běloruska. To se nachází de facto na hranicSuvalského koridoru.

Místo je pojmenované po polském městě Suwałki, spojuje Polsko s pobaltskými státy, tedy členské země NATO. Naopak od sebe odděluje Bělorusko s ruskou exklávou Kaliningradskou oblastí. Místo získalo na významu hlavně vstupem Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska do obranné aliance a od anexe Krymu a začátku bojů na Donbasu v roce 2014 vzrostly obavy z možného vývoje situace v suvalské oblasti.

Podle polské vlády je cílem wagnerovců zapojení do hybridních útoků na Polsko. S pomocí běloruských pohraničníků se mají rozmístit podél hranice a pomáhat uprchlíkům nelegálně překročit hranici. „Jen za letošek jsme měli přes 16 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice,“ řekl v Gliwicích Morawiecki s tím, že ani nelze vyloučit, že se nájemní bojovníci pokusí sami překročit hranici.

Wagnerovci se podle části polských politologů stali tématem polských blížících se voleb. Napovídá tomu i víkendový projev Jaroslawa Kaczyńskiého na rodinném pikniku (akci strany Právo a spravedlnost) v Połajevu. Při komentování situace v blízkosti polských hranic řekl, že pouze současná vládnoucí pravicová koalice pod vedením PiS je schopná takové hrozbě čelit.

Stupňující se hysterie

Deník Gazeta Wyborcza v článku Bartosze Wielińskiého tvrdí, že polská vláda stupňuje hysterii, pokud ji rozruší stovka přesunutých členů nájemné armády. Morawiecki mluví o tom, jak je skupina pro bezpečnost Polska hrozbou, ale zároveň nepožádal o svolání konzultací spojenců v rámci NATO na základě článku 4 Severoatlantického paktu. Podle Gazety Wyborczy ani neupozornil Evropskou unii. Oznamování hrozby a zároveň její ignorování považuje liberální deník za snahu posílit vlastní volební kampaň.

Polsko už několik let posiluje bezpečnost na hranici. Kvůli přechodům uprchlíků tam vystavilo pětimetrový plot opatřený žiletkovým drátem, čidly a kamerami. Po informacích, že se žoldáci nachází blízko hranice, se do oblasti přemístilo víc vojáků i policistů. Do budoucna by hranici měla střežit nově vznikající 1. pěší divize legií, která by mohla čítat až 30 tisíc vojáků, tedy za předpokladu, že polská armáda bude mít 300 tisíc členů. Zatím má přibližně polovinu.

Podle běloruského politologa Valeriho Karbaleviče není vyloučené, že se wagnerovci v Bělorusku zapojí do akcí proti Polsku. Připomíná, že Polsko se pro Rusko stalo skutečným nepřítelem, kvůli pomoc Ukrajině. Taky trvá na sankcích a rozšiřování NATO. Podle něj jde spíš ze strany Ruska a Běloruska o vyděračství a snahu zastrašit Polsko.

Běloruský autokrat Alexandr Lukašenko v minulosti řekl, že wagnerovci chtějí pokračovat na Polsko, chtějí ho napadnout a podal to tak, že Bělorusko je vlastně brzdí. „Pokud by wagnerovci skutečně zaútočili, není jisté, co by následovalo, protože by to byl útok na členskou zemi NATO,“ připomíná Karbalevič a aliance několikrát deklarovala, že bude bránit územní celistvost svých členů.

Podle Ryhora Nižnikaua z Finského institutu mezinárodních vztahů zase jde spíš o snahu představitelů Ruska a Běloruska ovlivnit polské blížící se volby. V Bělorusku se podle Karbaleviče nachází asi 3,5 tisíce wagnerových bojovníků. Jsou ale plány na přesun dalších deseti tisíc. Prigožinovi žoldáci se do Běloruska přemístili po červnovém povstání a pochodu na Moskvu.