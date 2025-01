Polsko se cítí být na koni a chce být lídrem Evropy, říká zpravodajka k začátku předsednictví v Unii

Polsko podruhé v historii předsedá Evropské unii, vystřídalo Maďarsko. Pozvánku na slavnostní zahájení předsednictví ale nedostal maďarský premiér Viktor Orbán ani velvyslanec. „Polsko se dlouhodobě vymezuje vůči maďarskému přístupu k válce na Ukrajině a k Rusku, země jsou na opačných pólech. Zde je ale důvodem to, že Maďarsko udělilo azyl polskému opozičnímu politikovi Marcinu Romanowskému,“ říká zpravodajka Českého rozhlasu Kateřina Havlíková. Varšava 19:37 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Velký význam má i to, že premiér Donald Tusk dříve byl předsedou Evropské rady,“ připomíná varšavská zpravodajka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Romanowski v Polsku čelí vyšetřování kvůli tunelování státního fondu pro pomoc obětem trestných činů. On sám ovšem tvrdí, že je obětí politických represí a že Polsko má problém s vládou práva. Kvůli kauze došlo k dalšímu ochlazení již tak pošramocených vzájemných vztahů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Havlíková, varšavská zpravodajka Českého rozhlasu

Jedním z témat polského předsednictví je zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou, aby se posunula blíže k členství v Unii. K tomu je ale třeba jednomyslná podpora všech členských zemí včetně Maďarska.

Polsko se zároveň snaží stát vůdčí silou v Evropě po boku Německa a Francie, čemuž nahrávají aktuální problémy těchto tradičních tahounů.

„Cítí se být na koni. Už teď mají v Unii silnou pozici, podařilo se jim obnovit dobré vztahy s Evropskou komisí a odblokovat peníze pro regionální rozvoj. A velký význam má i to, že premiér Donald Tusk dříve byl předsedou Evropské rady,“ připomíná varšavská zpravodajka pro Český rozhlas Plus.

Většina pro zbrojení

Hlavní polskou prioritou je posílení evropské bezpečnosti, a to i s ohledem na návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Evropa by měla převzít odpovědnost za vyzbrojování Ukrajiny a za modernizaci svého zbrojního průmyslu.

,Dobrá zpráva pro Kyjev.’ Polsko bude po Maďarsku v čele Rady EU, bezpečnost a Ukrajinu má za priority Číst článek

Polsko dnes vynakládá na obranu nejvíce ze zemí NATO, celkem 4,2 procenta HDP, a příští rok to má být ještě o 0,6 procenta víc. „Zbrojení a obrana mají obrovskou podporu veřejnosti, včetně obrovských půjček na nákup vybavení v USA a v Jižní Koreji. Mají v myslích, že jejich stát byl několikrát roztrhaný na kousky. A bojí se, že by se válka mohla dostat na jejich území,“ přibližuje novinářka.

Téma bezpečnosti – v širším smyslu od civilní po energetickou – podle ní bude dominovat i květnovým prezidentským volbám. Jejich favoritem je podle průzkumů nominant vládní koalice a primátor Varšavy Rafał Trzaskowski, který před pěti lety těsně prohrál se současnou hlavou státu Andrzejem Dudou.

Právě jeho úspěch chce opoziční Právo a spravedlnost (PiS) zopakovat nominací šéfa Institutu národní paměti Karola Nawrockého.

„Jaroslaw Kaczyński se snaží hrát tu samou hru, jako když před deseti lety nominoval tehdy neznámého Dudu. Nawrocki je mladý, dobře vypadající, je to vlastenec, má rodinu a není poškozený tím, že by zastával nějakou funkci za PiS,“ popisuje Havlíková.

Nawrocki jako nezávislý kandidát může oslovit voliče mimo tvrdé jádro PiS, ale také Trzaskowski prý dokáže vystoupit ze své ulity městského člověka.

„Dokáže nacházet témata, která zajímají i lidi na venkově. Mimochodem třeba téma civilní obrany a bezpečnosti, na kterou velmi slyší na východě Polska, protože cítí blízkost války,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.