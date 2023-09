Nízké mzdy, ztráta prestiže i nedostatek motivace. Polsko přichází o učitele, chybí jich desítky tisíc

Se začátkem školního roku chybí v polských školách tisíce učitelů. Někde například učitelé polštiny, jinde matematiky. Nedostatek je ale taky mezi školními psychology a předškolními vychovateli. Ještě v červenci byly v celém Polsku desítky tisíc volných pracovních míst pro učitele. Ministerstvo školství ale uklidňuje, že žádná krize není a školství kolaps nehrozí. Od stálé zpravodajky Varšava 17:26 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Polsku chybí učitelé napříč všemi oblastmi (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ještě v červenci bylo volných pracovních míst ve školství v Polsku asi 26 tisíc. Teď je to odhadem kolem 18 tisíc, což je pořád o pět set víc než loni touto dobou. Nedostatek se týká celé škály nabídek – od celých a polovičních úvazků po smlouvy a dohody na určité hodiny.

Například v Gdaňsku je situace taková, že chybí odučit 123 hodin polského jazyka týdně. V Gdyni to je 101 hodin. V celém Pomořském vojvodství poté chybí učitelé na 747 hodin polštiny za týden. K těmto údajům lze dojít podle dosud platných inzerátů, přičemž ale některé z nich pochází už z února. Podle ředitelů se na ně ale dodnes nikdo nepřihlásil.

Kromě polštiny ale chybí také učitelé matematiky nebo cizích jazyků, a to včetně angličtiny. „Podmínky práce jsou čím dál horší a my nemáme nástupce. Nejsou mladí učitelé, nejsou učitelé odborných předmětů. To jsou jevy, které se promítnou do národního hospodářství,“ řekl například na pátečním protestu učitelů před budovou polského ministerstva školství Gerard, který učí přes 30 let.

„Chybí lidi, kteří by prováděli žáky teorií i praxí. Ale jak bychom je mohli mít, když mladého inženýra musíte zaplatit. Učitelské platy v Polsku jsou vtip,“ uvedl. „Nemusí to dopadnout dobře. Čas rychle běží a my rychle stárneme.“

Navíc vzniká jev, kdy učitel bere úvazky na několika školách, ale následně není v žádné z nich k zastižení mimo výuku. Pedagogové takto řeší třeba svoji finanční situaci nebo i fakt, že na jejich předmět školy nenabízí celý úvazek.

Chybí ale i odborní pracovníci jako třeba školní psychologové, logopedi nebo vychovatelé v mateřských školách. Například v Pomořském vojvodství chybí učitelé na tisíce hodin předškolní výchovy a péče.

Nespokojenost učitelů

Situaci v Polsku zhoršují především platy. Nástupní plat učitele je 3690 zlotých hrubého (19 tisíc korun). Je to jen o trochu víc, než je minimální mzda. Po letech praxe potom situace učitele lepší není, mzda se pohybuje kolem 4300 zlotých (asi 23 tisíc korun). Polsko se přitom potýká s inflací a růstem cen.

Mnozí se taky skepticky dívají i na plánované růsty platů, kdy ministr školství Przemysław Czarnek slíbil od ledna navýšení o dvanáct procent.

Pak je ale taky důvodem, proč chybí pedagogové, to, že roste počet dětí s obtížemi a speciálními potřebami při výuce. Učitelé také často uvádějí spolupráci s rodiči, kteří podkopávají jejich autoritu nebo nesouhlasí s jejich učebními postupy.

Samostatnou kapitolou školních pracovníků jsou pak katecheté, tedy náboženští učitelé a vychovatelé na školách. Czarnek totiž dlouhodobě usiluje o to, aby náboženství bylo povinným předmětem. To se zatím neděje, předmět ani letošní rok povinný nebude.

Církevní nevládní organizace však mají díky Czarnekovým zásahům mnohem snazší přístup do škol než třeba organizace, které jsou činné v sexuální výchově.

Katechetů je však dlouhodobě nedostatek, protože nechtějí pracovat v nepřátelském prostředí, kdy doplácí na to, že nejen děti nechtějí výuku náboženství, protože se tam učí jenom o katolickém náboženství, ale jejich platební podmínky jsou zároveň lepší, než třeba učitelů polštiny nebo matematiky.