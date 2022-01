Polský parlament schválil zákon o politickém dohledu nad školstvím. Budou na něj dohlížet kurátoři

Po vzrušené debatě přijal polský Sejm novelu školského zákona. Ta dává vládou jmenovaným kurátorům právo zasahovat do řízení škol a prakticky odvolávat jejich ředitele. Opozice to označila za nepřípustný politický zásah do školství.

