‚Dobré výsledky, jasné efekty.‘ Polsko prodlužuje namátkové kontroly na hranici se Slovenskem

Polsko do 2. listopadu prodlužuje kontroly na hranicích se Slovenskem. Ve čtvrtek to podle portálu onet.pl oznámil polský ministr vnitra Mariusz Kamiński. Ve středu stejný krok udělalo Česko, namátkové kontroly na hranici se Slovenskem potrvají také do 2. listopadu.

Varšava 9:54 12. října 2023