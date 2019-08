,Černý den tatranské turistiky.‘ Polská média informují po bouřce až o 140 zraněných

Čtvrteční tragická bouře si na polské straně Tater vyžádala čtyři lidské životy a desítky zraněných.

Záchranné akce budou pokračovat, dokud si záchranáři nebudou jistí, že v horách nikdo neuvízl, uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki. Soustrast vyjádřil i polský prezident Andrzej Duda.

Starosta polského města Zakopané požádal pořadatele kulturních i sportovních akcí, aby je z úcty k obětem odložili.

V polských nemocnicích je dle polských úřadů více než 100 zraněných, podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní čeští občané.

Polští lékaři uvádějí, že turisté utrpěli velmi těžká i povrchová zranění, jako jsou popáleniny 1. a 2. stupně. Pro televizi TVN24 to uvedl Michał Rotuski ze specializované nemocnice v přilehlém městě Nowy Targ. Několik turistů je dle polského premiéra Mateusze Morawieckého ve vážném stavu, mají popáleniny, zranění hlavy, ale také utrpěli šok.

Tragickou bouřku nepřežili čtyři lidé, mezi nimi dvě děti. Podle listu Gazeta Wyborcza to byli sourozenci, chlapec a dívka ve věku deseti a třinácti let. Zatím není jasné, co se stalo s těmi, kdo je doprovázeli.

Bouřky krátce po poledni zasáhly turisty, kteří se vydali na oblíbený horský štít Giewont. Na jeho vrcholu je železný kříž a u cesty k vrcholu jsou řetězy.

Potworna burza w Tatrach. Zakopiańczycy mówią, że od kilkudziesięciu lat nie było takich wyładowań atmosferycznych nad górami. Wielu turystów zostało poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa. Wyrazy współczucia dla Wszystkich dotkniętych kataklizmem. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 22, 2019

Odpoledne se na vrchol vydala skupina polských turistů. Mnozí se cestou přidržovali řetězů, které pomáhají při výstupu a když do nich uhodil blesk, zranili se. Jedná se přitom v Polsku o velmi vyhledávané pietní místo.

Polský deník Gazeta Wyborcza píše, že jde o jeden z nejtragičtějších dnů v historii tatranské turistiky. Informuje až o 140 zraněných, odvolává se přitom na zdroj Radia Krakow.

Polský premiér poznamenal, že údaje o obětech nemusí být přesné: „Nevíme, jestli nejsou zraněni turisté i na jiných místech, jestli náhodou někde neuvízli,“ poznamenal Morawiecki.

Gazeta Wyborcza zároveň připomíná, že poslední tragický den v takovém rozsahu byl v Tatrách zaznamenán 15. srpna 1939, kdy bylo šest lidí zabito po úderu blesku ve Świnici.

Třídenní smutek

Starosta polského horského města Zakopané Leszek Dorula vyzval k držení třídenního smutku, bude trvat do neděle. V oblasti se ruší kulturní, sportovní akce a plánovaná demonstrace. Polské úřady rovněž zřídily krizový štáb a také infolinku, na kterou se mohou obracet příbuzní osob, které bouřka zastihla v horách.

Tragédie na Slovensku

Tragická bouřka, která se prohnala i na slovenské straně Západních Tater, si vyžádala smrt českého turisty. Po zásahu bleskem ho smetla tlaková vlna ze štítu Baníkov. Dle informace horských záchranářů padal několik set metrů a na následky zranění zemřel.

Zraněná je rovněž Češka, která se s mužem nacházela na skalnatých hřebenech Baníkova a slovenský turista, který byl po úderu blesku krátce v bezvědomí. Na místě zasahovalo několik záchranných vrtulníků.