Generální advokát: Názor Soudního dvora Evropské unie na kárné řízení s polskými soudci byl předčasný

Soudní dvůr Evropské unie by se neměl v předběžném řízení zabývat žádostí o vyjádření k polským vnitrostátním opatřením, jež se týkají kázeňského postihu soudců. Ve stanovisku to uvedl generální advokát Soudního dvora Evropské unie, podle něhož v návrhu žadatelů není dostatečné vysvětlení vztahu zmíněných opatření a příslušných unijních právních norem. Lucemburk 14:07 24. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudní dvůr Evropské unie | Foto: Soudní dvůr Evropské unie

Uvedené stanovisko generálního advokáta unijního soudu Evgeniho Tančeva se týká další části sporné justiční reformy v Polsku. Jeho názor sice není závazný, nicméně evropský soudní dvůr se jím většinou při rozhodování řídí.

Polský zákon o členech nejvyššího soudu je v rozporu s právem, rozhodl Soudní dvůr EU Číst článek

Tančevovo stanovisko se týká žádosti o sdělení názoru evropského soudu předložené dvěma polskými soudy. Jde o pochybnosti ohledně toho, zda nový režim kázeňského řízení proti soudcům v Polsku je v souladu s právem Evropské unie.

Generální advokát konstatoval, že otázky spojené s narušením garancí zachování nezávislosti soudců se týkají evropského práva a evropský soudní dvůr se jimi zabývá. Avšak podle Tančeva soud Evropské unie považuje za nepřípustné žádosti o stanovisko k problémům, jež mají obecný nebo hypotetický charakter.

Žádosti obou soudů se týkaly obav z možného postihu soudců, pokud by v probíhajících řízeních vynesli rozhodnutí, jež by se nelíbilo úřadům. Generální advokát poukázal na to, že zatím žádné kázeňské řízení proti soudcům nebylo iniciováno, a jde tudíž o subjektivní hypotetickou obavu z možného kázeňského postihu.

Kontroverzní reforma

Soudní dvůr Evropské unie v červnu už jednu část kontroverzní reformy justice, prosazené vládnoucí konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS), odmítl.

Soudci jsou vystavováni veřejnému lynči, úřady pořádají hon na čarodějnice, varuje polská Amnesty Číst článek

Dospěl k závěru, že polské právní předpisy snižující věkovou hranici pro odchod do důchodu soudců polského nejvyššího soudu jsou v rozporu s unijním právem. Varšava už uvedené zpochybněné právní normy zrušila.

Koncem června pak generální advokát Tančev kritizoval nově vytvořenou disciplinární komoru při polském nejvyšším soudu. Tento krok podle jeho vyjádření nesplňuje požadavky ohledně soudcovské nezávislosti platné v Evropské unii.

Jeho stanovisko souviselo s dotazem ohledně nezávislosti Zemské soudcovské rady ve světle unijního práva. Zemská soudcovská rada vybírá členy nově vytvořené disciplinární komory a přitom o členech soudcovské rady rozhoduje parlament. Kandidáty na místo v disciplinární komisi potvrzuje prezident, kterým je v současnosti Andrzej Duda, jenž byl do svého zvolení členem PiS.