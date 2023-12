Obrat ve stanovách polských státních médií. Dovětek hraje do karet straně Právo a spravedlnost

Ve stanovách polských státních médií přibydou dvě věty. Nemuselo by to budit pozornost, kdyby se netýkaly možné likvidace Polské televize nebo Polského rádia. Ty dvě věty totiž v budoucnu zkomplikují odebrání médií z vlivu Práva a spravedlnosti. Odpolitizování televize, rádia i tiskové agentury je přitom jedním z hlavním bodů programu nové většiny v Sejmu. Varšava 21:03 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská dříve veřejnoprávní média jsou tématem nové většiny v Sejmu (ilustrační foto) | Foto: CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Dovětek, který se objeví ve stanovách TVP, Polského rádia a agentury PAP, je o tom, že v případě zahájení likvidace média se všichni členové představenstva a vedoucí organizační složky média stanou likvidátory. Po dobu likvidace by vždy byla pro podání jakéhokoliv prohlášení nutná součinnost dvou likvidátorů a jeden z toho by musel být členem představenstva.

Nezní to významně, ale výrazně to ztíží odebrání médií lidem z Práva a spravedlnosti, kteří teď média ovládají. Televize TVP, Polské rádio a tisková agentura PAP se za posledních osm let vlastně staly výrazně provládní. Často mají až propagandistický obsah ve prospěch Práva a spravedlnosti.

Dodatek na poslední chvíli navrhl bývalý ministr kultury Piotr Gliński, který byl členem vlády Práva a spravedlnosti, a už ho schválila i Národní mediální rada, což je pětičlenný orgán fungující od roku 2016, jehož tři členové jsou politici z Práva a spravedlnosti.

Nová většina

Polská dříve veřejnoprávní média jsou tématem nové většiny v Sejmu, která je chce změnit. Občanská koalice, Třetí cesta, Levice, ale i třeba Konfederace, což je krajně pravicová strana, dlouhodobě tvrdí, že chtějí vyčistit Polskou televizi, Polské rádio a PAP od vlivu Práva a spravedlnosti.

Nikdo zatím moc neví jak, protože Právo a spravedlnost a jeho lidé měli osm let na upevnění moci v těchto médiích a hlavně na upevnění organizační struktury tak, aby zákonnou cestou prakticky nebylo možné převzít nad médii kontrolu.

Pojistkou jsou třeba různé vysílací rady ovládané lidmi z Práva a spravedlnosti jako např. Národní mediální rada. Nová většina v Sejmu si zatím nechává zpracovávat různé posudky, jestli jsou účelově vytvořené pojistky vlivu v médiích v podobě různých rad legální a jak je zase legálně zrušit.

Všechny organizace potom mají nad sebou ještě jeden takový velký ochranný štít - ústavní soud, který je také ovládaný Právem a spravedlností.

Likvidace médií

Nešlo by o likvidaci Polské televize, Polského rádia a PAP v tom smyslu, že by ta média přestala existovat. Spíš by šlo o to, že by média byla podřízená zvláštnímu právnímu režimu a organizačním změnám. To by znamenalo, že by byli propuštění zaměstnanci, kteří doteď plní politické úkoly.

Likvidace by se týkala správních rad a na to je potřeba jmenovat likvidátory. Ti převezmou na dobu změn pravomoci týkající se vedení společnosti a jejich zastupování. Proto dodatek pevně v tuto chvíli určuje, že likvidátory musí být členové správních rad médií.

Sejm ale zvažuje i jiné metody změn v médiích. Například nový předseda parlamentního výboru pro kulturu a média už oznámil, že je vlastně potřeba zrušit státní dotace pro média a stávající koncesionářský poplatek a vytvořit jiný model financování médií veřejné služby.

V Polsku totiž tato média mají jak koncesionářské poplatky, tak příjmy z reklam a ještě dostávají dotace od státu. Například loni TVP dostala pouze státní dotace v hodnotě asi 15 miliard korun. Pro porovnání Česká televize má příjem kolem sedmi miliard a z toho přes 77 procent těchto příjmů tvoří koncesionářské poplatky.