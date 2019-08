,Blesk udeřil do skály, padaly na nás kameny.‘ Polští turisté popsali tragédii v Tatrách

Po čtvrteční bouři se na polské straně Tater stále pátrá po dvou lidech, s nimiž se jejich příbuzným dosud nepodařilo navázat kontakt. Záchranáři z místní horské služby ale nevědí, zda se tito lidé skutečně vydali do hor. Uvedla to v pátek polská televize TVN 24. Čtvrteční bouře v Tatrách si vyžádala pět životů, včetně českého turisty, který zahynul na slovenské straně Tater. Češka, která šla s ním, utrpěla zranění. Zakopané (Polsko) 14:26 23. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Na hoře se ze slovenské strany objevily mraky, začalo pršet a po několika minutách udeřily blesky,“ uvedl svěděk. (ilustrační foto) | Foto: Florian Olivo | Zdroj: Unplasch.com

Bilance bouře na polské straně Tater čítá čtyři mrtvé a 157 zraněných, z nichž 34 zůstává v nemocnicích.

Šéf horské služby TOPR Jan Krzysztof v televizi zdůraznil, že záchranářům se podařilo během čtyř hodin dostat z hor všechny, kteří potřebovali lékařskou pomoc. „Byla to situace srovnatelná s teroristickým útokem. Zraněna byla velká skupina lidí včetně dětí. Měli popáleniny, zlámané nohy, četná poranění po celém těle. Ale v krátké době se to podařilo zvládnout,“ zdůraznil.

„Počasí bylo hezké, nic nenasvědčovalo tomu, že bude bouřka. Na hoře se ze slovenské strany objevily mraky, začalo pršet a po několika minutách udeřily blesky,“ řekl v rozhovoru pro polskou televizi TVN24 turista Robert Wójcik, který byl tou dobou na místě.

Wójcik uvedl, že blesk udeřil blízko něj. „Viděl jsem padat kameny, myslel jsem, že je to lavina. Jeden z těch kamenů mě zasáhl do ruky, mám tři stehy. Ve srovnání s ostatními jsem na tom ale dobře,“ popsal.

Tlaková vlna

„Moje manželka upadla, má zlomenou pánev a poraněnou hlavu. Já mám jen popálené nohy. Bylo to, jako by nás něco připalovalo. Žena, která byla před námi, spadla a nežije. Prvních 15 minut jsem necítil ruce, nemohl jsem sestoupit níž a pomoct jí, protože nás to odhodilo od řetězů, kterých jsme se drželi,“ popsal další z turistů Mariusz Brodziński. Dodal, že vrtulníky horské záchranné služby přiletěly do hodiny od incidentu.

Do čtvrtečního zásahu se zapojily skoro dvě stovky horských záchranářů a hasičů, jakož i pět vrtulníků. Jedna z horských chat se přeměnila v polní nemocnici.

„Doufáme, že čtyři lidé, včetně dvou malých dětí, kteří ve čtvrtek přišli o život, jsou poslední mrtví,“ řekl Krzysztof.

„Víme, že rodiny nemají kontakt s několika lidmi, ale nemáme informace, zda šli, či nešli do hor. Je také třeba mít na paměti, že na některých horských chatách je problém se signálem (mobilních telefonů),“ uvedl Krzysztof v pátek během poledne.

Do terénu míří další vrtulník se záchranáři.