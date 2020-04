Donald Tusk nepřímo vyzval Poláky k bojkotu prezidentských voleb, podle něj nebudou spravedlivé

Donald Tusk prohlásil,že situace, kterou vládní stranu Právo a spravedlnost připravila na 10. května, nemá s volbami nic společného a on se tohoto hlasování účastnit nebude. Tusk přímo nevybídl k bojkotu voleb, ale uvedl, že kdyby všichni poctiví a slušní Poláci řekli volbám NE, Právo a spravedlnost by na volby v poslední chvíli rezignovalo.

Podle bývalého polského premiéra nejsou splněny základní podmínky: rovné právo všech kandidátů na předvolební kampaň, tajnost hlasování ani zdravotní bezpečnost. Podobně kriticky hodnotí chystané volby i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE.

„Jsem velmi ráda, že Donald Tusk hrdě prohlásil, že se nejedná o volby, že je to nespravedlivé, nebezpečné,“ souhlasila s Tuskem nejsilnější opoziční kandidátka Malgorzata Kidawová-Blońská. „Každý slušný člověk, kterému záleží na bezpečnosti a životech dalších, který respektuje zákony a ústavu platné v naší zemi, by o tom měl promluvit. Co se připravuje na květen, je jeden velký skandál, velká ostuda,“ uvedla kandidátka.

Hlasovat jedině poštou

Polský Sejm začátkem dubna schválil, že Poláci v prezidentských volbách budou moci hlasovat jedině poštou. Dolní komora, kde má většinu vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS), tak učinila navzdory tomu, že podle dřívějšího verdiktu ústavního soudu se nesmějí pravidla voleb měnit půl roku před jejich konáním.

Opozice i odborníci varují jednak před rizikem hlasování v době pandemie nemoci covid-19, jednak se obávají, zda budou dodrženy všechny podmínky pro spravedlivé konání voleb.

Favoritem hlasování je současný prezident Andrzej Duda, blízký spojenec národně-konzervativního PiS. Jeho rivalové za současné situace, kdy platí zákaz veřejného shromažďování ve snaze zabránit šíření koronaviru, prakticky nemohou vést kampaň a požadují odklad.

Zákon o korespondenčním hlasování ale ještě neschválil Senát, kde má na rozdíl od dolní komory parlamentu většinu opozice.

Proti je i ombudsman

Se současným návrhem voleb nesouhlasí také polský ombudsman Adam Bodnar, zákon o korespondenčním hlasování podle něj porušuje zásady všeobecnosti a tajnosti voleb.

„Myslím si, že zákon nemá být přijat současným tempem, protože jakékoliv změn týkající se volebního procesu musejí přicházet nejméně půl roku před datem voleb,“ připomněl Bodnar rozsudek ústavního soudu.

Proti současné podobě květnových voleb vystoupilo i přes 400 odborníků na právo z polských univerzit, kteří ve dnes zveřejněném otevřeném dopise žádají, aby se volby konaly v souladu s ústavou. „Volby nebudou tajné. Bude možné určit, jak který volič hlasoval. ... Tyto volby nebudou univerzální, protože mnoho voličů neobdrží hlasovací lístky,“ vysvětlili lektoři, podle kterých bude výsledek voleb v důsledku neplatný.

K respektování demokratických principů „svobodných a upřímných voleb“ v úterý opatrně PiS vyzvali i polští biskupové, kteří po straně žádají „nalezení řešení skrze dialog, které by nevzbuzovalo žádné právní pochyby“.