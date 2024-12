O polskou stanici TVN projevilo zájem několik firem napojených na Rusko a na Orbána

Polskou TVN vlastní od roku 2018 americká společnost Warner Bros. Discovery. O potenciálním prodeji se začalo mluvit už začátkem letošního roku, kdy se ve firmě jednalo o strategických krocích na polském trhu. Klasické televizní stanici tam roste konkurence v podobě streamovacích platforem Netflix a Disney.

Prodej byl proto jednou z možností, o které americká firma uvažovala. Přestože není jasné, zda se k tomu rozhodla, začali se objevovat zájemci o koupi stanice.

Jednou z posledních, o které se mluví, je italská společnost MFE-MediaForEurope group vlastnící několik italských televizních kanálů a rádiových stanic, španělské vysílatele a má téměř 30procentní podíl také v německé mediální skupině ProSiebenSat.1.

Přestože největší zájem má právě o německý trh, dívá se i po jiných možnostech,⁠⁠⁠⁠⁠ konkrétně v Portugalsku, Nizozemí a právě v Polsku. Na koupi TVN má společnost připraveno 3,4 miliard eur, v přepočtu přibližně 85 miliard korun, uvádí server Euractiv. ⁠

Přesto MFE budí obavy, konkrétně kvůli svému vlastníkovi Pier Silvio Berlusconimu, synovi bývalého italského premiéra. Berlusconi mladší je považován za přítele ruského prezidenta Vladimira Putina.

Podobné vazby má majitel i další skupiny, která projevila o TVN zájem, József Vida vlastnící maďarskou mediální společnost TV2, který je napojený na maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten i v době invaze na Ukrajinu podporuje Vladimira Putina.

Orbánovo jméno figuruje i v investičním fondu, který je podle Euractivu ve vyjednávání o koupi jen krok od uzavření dohody s majiteli TVN. Tato možnost měla údajně potěšit stranu Právo a spravedlnost (PiS), která je po dlouhých letech v polské opozici. Stanice TVN měla být ke konzervativní straně kritická. „Někteří opoziční konzervativní politici PiS jsou velmi šťastní,“ popsal novinář Andrzej Stankiewicz.

Zájem údajně projevila i česká společnost PPF a dosud neznámý americký investor.

Vládní ochrana médií

Kontroverznímu prodeji by měla zabránit nová vyhláška, kterou minulý týden představil polský premiér Donald Tusk a kterou vláda reaguje na informace o ruském zasahování do voleb v Rumunsku.

TVN a druhá velká stanice Polsat budou nově zařazeny na seznam strategických společností, které budou mít speciální ochranu proti nepřátelskému převzetí zahraničními firmami. Aby mohlo dojít k jejich prodeji, musela by to nejdřív odsouhlasit vláda.

Co konkrétně by mohla vláda posuzovat, řekl serveru Brussels Signals nejmenovaný zdroj z Tuskovy vlády. Pokud se prokáže, že některý ze zájemců má napojení na ruské nebo čínské zájmy, tak prodej vláda zastaví. „Nedovolíme, aby nepřátelské státy bezostyšně zasahovaly do našeho každodenního života, hospodářství nebo volebních procesů,“ uvedl k vyhlášce polský premiér.