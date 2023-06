Polské sklady uhlí jsou plné. Na začátku zimy hrozilo, že ho pro domácnosti nebude dost, teď přebývá

Ještě loni na začátku zimní sezony se Polsko potýkalo s nedostatkem uhlí. Kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu se mnozí lidé k této topné surovině vrátili. Dokonce hrozilo, že pro domácnosti nebude uhlí dost. Teď Polsko řeší opačný problém. Uhelné sklady jsou plné. Což může mít vliv na další těžbu. Varšava 23:18 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uhelné sklady v Polsku jsou plné (ilustrační foto) | Foto: benscherjon/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Polská vláda na počátku topné sezony rozhodla o dovozu několika milionů tun uhlí ze zahraničí – právě kvůli ochraně domácností. Jenže část suroviny v nich zůstala až do teď, nespotřebovaná. Podle předsedy společenství Hornická solidarita, které sdružuje polské těžaře uhlí, Boguslava Hutka jde konkrétně o 12 milionů tun uhlí a uhelného prachu.

Kaczyński je zpět v polské vládě. Šéf Práva a spravedlnosti bude jejím jediným vicepremiérem Číst článek

Je to především proto, že zima byla oproti předpokladům mírnější. Podle údajů polské Agentury pro rozvoj průmyslu se tak spotřebovalo o téměř jedna a půl milionu tun uhlí méně než rok předtím.

Na vládu se pak snáší kritika nejen kvůli množství nakoupeného uhlí, ale také kvůli jeho ceně, která byla prý příliš vysoká.

Nespotřebované zásoby dovezeného uhlí způsobují podle Hornické solidarity ještě další problém. Provozovatelé skladů podle ní přestaly odebírat surovinu, kterou si dopředu nasmlouvali od polských těžebních společností, protože ji nemají kam uložit. Sklady se ale brání, že se i přes velké zásoby snaží dohody dodržovat.

Hrozba stávkou

Kromě toho se také obecně snižuje množství elektřiny, které se v Polsku vyrábí spalováním uhlí, za posledních pět měsíců se produkce „uhelné“ elektřiny snížila o 11,5 procenta.

Ztráta odbytu znamená, že v blízkosti dolů rostou a nejspíš dál budou růst uhelné haldy. Do budoucna to může být pro provoz dolů problém, jelikož haldy se mohou rozrůstat jen do určité velikosti. Horníci se tak bojí možného propouštění.

Ženská práva ve stínu potratových zákonů. Jak smrt těhotné Doroty otřásla Polskem Číst článek

Hornická solidarita se už proto obrátila na polskou vládu, aby situaci začala řešit – požaduje hlavně preventivní kroky, které by zabránily omezování provozu dolů a těžby. Pokud k řešení situace nedojde, jsou horníci odhodlaní protestovat nebo i stávkovat.

Na premiéra Mateusze Morawieckéhose horníci obrátili v polovině června, chtějí se také sejít se zástupci všech resortů, které situaci mohou ovlivnit.

Zároveň požadují, aby se o polském uhlí znovu jednalo na úrovni Evropské unie, hlavně co se týče dohod o transformaci černouhelného průmyslu a ustanovení ohledně produkce skleníkových plynů.