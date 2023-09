‚Polsko nedovolí, aby nás zaplavilo ukrajinské obilí.‘ Premiér Morawiecki se obává o zemědělce

Varšava v pátek nezruší embargo na dovoz ukrajinského obilí, protože by to poškodilo polské zemědělce. Oznámil to v úterý polský premiér Mateusz Morawiecki. Na stanovisko Evropské unie se ohlížet nechce.

Varšava 13:56 12. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít