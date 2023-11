Jen dva kamiony za hodinu. Poláci blokují hraniční terminály kvůli přepravním společnostem z Ukrajiny

V okolí hraničních přechodů mezi Polskem a Ukrajinou se od minulého týdne tvoří desítky kilometrů dlouhé kolony nákladních aut. Polští přepravci blokují jejich přejezd. Stěžují si, že Polsko zahltily ukrajinské přepravní společnosti, kterým nemůžou cenově konkurovat. Kritizují i nerovný přístup při přepravě zboží na Ukrajinu, kdy musí v kolonách při vjezdu ze sousední země čekat i více než deset dní. Od stálé zpravodajky Varšava 17:19 18. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polští přepravci si stěžují i na nerovné podmínky při přepravě zboží na Ukrajinu | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„V současnosti jsem musel zmenšit svůj vozový park, a to o polovinu. Už jsem neměl na to, abych platil některé daně a dopravní poplatky nebo odvody za zaměstnance, pro které nemám práci,“ popisuje svou situaci Stanisław Necek u zábrany na hraničním přejezdu v Korczowé.

Mezinárodní přepravě zboží se věnuje 34 let. Teď ho z trhu vytlačuje východní konkurence.

Podnikatelé v přepravě zboží blokují terminály v Dorohusku, Hrebennem a Korczowe od 6. ledna | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Obecně je situace nás, polských dopravců zboží, těžká. Z důvodu nekontrolované konkurence z východu. Ta vznikla v posledních dvou letech a ve velké míře převzala náš trh orientovaný na přepravu zboží z a na východ. Jejich dnešní sazby a náklady na provoz jsou mnohem nižší, než naše, které jsou regulované unijními přepisy. My musíme například dodržovat mobilní balíčky,“ dodává Necek.

Mobilní balíčky například upravují mzdu řidičů, jejich maximální dobu řízení, určují způsob vysílání řidičů přes hranice a mají zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž.

Evropská unie tyto balíčky přijala poté, co západoevropský trh přepravy zboží začaly přejímat levnější společnosti z východní části Unie. Mezi nimi byly i ty polské.

Vzájemná dohoda

„Ukrajina a Polsko dřív měly vzájemnou dohodu, kolik nákladních aut ročně bude moci přejet společnou hranci. Ale Evropská unie po začátku války zrušila tato povolení a Ukrajina tím získala přístup na trh přepravy zboží nejen v Polsku, ale v celé Unii. A mohou přepravovat i zboží mezi místy v jedné zemi. Přitom my jsme za kabotáž trestaní, jinde jsme velmi omezení,“ popisuje Necek.

Před válkou mělo povolení k přejetí polsko-ukrajinské hranice 160 tisíc kamionů z Ukrajiny a 160 tisíc kamionů z Polska. Letos už ale přejelo hranici 800 tisíc ukrajinských kamionů.

Polští přepravci si stěžují i na nerovné podmínky při přepravě zboží na Ukrajinu. Jejich výhrady se týkají elektronické fronty, do které se musí řidič přihlásit v momentě přejezdu na Ukrajinu. Na vyřízení ale čeká i deset a více dní.

Zatímco cesta do Kyjeva trvá zhruba dva dny, ty zbylé musí trávit na parkovišti. Ukrajinci se ale v systému můžou registrovat ještě před začátkem cesty.

Od 6. listopadu blokují podnikatelé v přepravě zboží terminály v Dorohusku, Hrebennem a Korczowe.

„Ukrajinci ještě nejsou v Unii, tak proč mají v Unii provádět přepravu zboží? Chceme, aby se situace vrátila do stavu před válkou, kdy přepravce musel získat povolení a tato povolení byla co do množství limitovaná,“ tlumočí jeden z požadavků Komitetu na obranu přepravců a pracovníků v dopravě Stanisław Necek.

Přitom ale opakuje, že je pořád potřeba podporovat Ukrajinu v obraně proti útočícímu Rusku.

Protest zemědělců

K protestujícím v Korczowe se ve středu připojili polští zemědělci vystupující jako společenství Okradený venkov. Ti už blokovali hraniční přechody na jaře. Tehdy taky prováděli nárazové krátké blokády ve velkých městech, například Varšavě nebo Štětíně.

Před válkou mělo povolení k přejetí polsko-ukrajinské hranice 160 tisíc kamionů z Ukrajiny a 160 tisíc kamionů z Polska | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Situace nás dohnala k protestům. Příval ukrajinské kukuřice, ale i jiných plodin a ceny výkupu naší produkce vedly k tomu, že už si zkrátka neporadíme. Výnosy už nepokryjí náklady,“ říká Alina Radecká z Podkarpatské zemědělské komory.

Společně s dalšími rolníky v oblasti přišla podpořit polské podnikatele v autodopravě. „Bereme si úvěry, abychom naše rodinné podniky udrželi, ale vláda nám prostě nepomáhá,“ vysvětluje Radecká.

Rodina Radecké vlastní 150 hektarů půdy. Tvrdí ale, že náklady na osiva a hnojiva rostou a s příbuznými už neví, co dál. Poslední rok vidí jako nejtěžší, protože zároveň vázne i výkup plodin. Sklady jsou plné.

Příliš levné obilí?

Protesty zemědělců začaly kvůli výkupu levného ukrajinského obilí. To mělo přes Evropu směřovat kvůli blokádě Černomořských koridorů do přístavů a pak loděmi dál do Asie a Afriky.

Skončilo ale ve skladech, mimo jiné v Polsku, a snížilo výkupní cenu domácího obilí. Protesty trvaly do přijetí embarga Evropské unie na výkup plodin. Povolený byl jen jejich převoz.

V Korczowe smí projet jen dva ukrajinské kamiony za hodinu. K bariéře je doprovází policejní auto. Teprve pak protestující přepravci ve žlutých vestách odepnou pásku a odstraní kužel. Další stovky řidičů kamionů musí čekat v koloně, která má okolo deseti kilometrů.

Mezi čekajícími je i Oleg, který se na Ukrajinu vrátil po začátku války. Dříve pracoval pro evropskou mezinárodní přepravní společnost.

„Jsem na seznamu v pořadí 805. Přijel jsem včera. Převážím v cisterně plyn, který na Ukrajině potřebujeme. A teď tu stojím na krajnici. A je to nebezpečné. Někdo kolem projede, odhodí nedopalek a může to bouchnout,“ popisuje.

Oleg si pro jídlo chodí, stejně jako ostatní řidiči, do Biedronki. Pomalu mu ale prý dochází peníze. Záchod ukrajinští řidiči nemají k dispozici žádný. Chodí ke strouze a do lesa. Při poryvu větru je to cítit.

Blokáda do prosince

Polští dopravci mají povolení terminál v Korczowe blokovat do 6. prosince. Pokud Polsko a Ukrajina nenajdou pro ně přijatelné řešení, terminál v Hrebenne mohou blokovat až do 6. ledna.

„Momentálně se ta kolona zadržených kamionů táhne až do Dąbrowa Tomaszowska, což je vesnice asi 30 kilometrů od samotného hraničního přejezdu,“ představuje situaci Małgorzata Pawłowska, mluvčí okresního policejního velitelství Tomaszow Lubelski.

K protestujícím v Korczowe se ve středu připojili polští zemědělci vystupující jako společenství Okradený venkov | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Přepravci v Hrebennem blokují přejezd nákladních vozů v obou směrech. Na Ukrajinu pouští jen čtyři kamiony za hodinu, do Polska pět.

„Kvůli protestu jsou v oblasti posílené policejní hlídky. Naši jednotku posílily jednotky z celé země. Dohlížíme na bezpečnost i pořádek, ale taky na dopravu. Silnice a křižovatky dál musí zůstat průjezdné,“ míní Pawłowska.

Příští týden navíc přepravci společně se zemědělci chtějí zablokovat i terminál v Medyce u Přemyšli. Tím budou pro nákladní auta zablokované všechny polsko-ukrajinské silniční přejezdy. Výjimka nadále bude platit pro humanitární a vojenské konvoje a pro přepravu živých zvířat.