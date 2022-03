‚Najednou přicestovaly i dva tisíce lidí.‘ Cesta Ukrajinců do Polska často vede přes Olkusz

Širokorozchodné koleje jsou od sebe daleko 1520 mm. Tato trať vede z území bývalého Sovětského svazu, to znamená z Ukrajiny až sem do Polska. Je to trať, která se používala k přepravě hutních materiálů a také k přepravě uhlí.

Dnes slouží tato širokorozchodná trať také pro přepravu cestujících. Po této trati přijíždějí přímé spoje ze Lvova do Olkusze a přivážejí stovky a tisíce lidí prchajících před válkou.

Vlakový nadšenec pan Jacek, jinak ošetřovatel v místní nemocnici, ukazuje na trať a na ostrůvek na okraji kolejiště. V prvních dnech války na něj přijížděly davy uprchlíků. Výhodou vlaku na širokých kolejích bylo, že se nemuselo nikde přesedat a dalo se dojet přímo sem.

„Pro běžence jsou vedle nástupiště připravené velké červené stany a bílá plátěná hala, kde se mohou ohřát a dostat najíst. Odsud se rozvážejí do dalších okresních měst a do ubytoven, které poskytly obce, církev, podniky nebo společenské organizace. Uprchlíci bývají unavení, protože často jedou vlakem i dva nebo tři dny,“ vysvětluje pan Jacek.

„Vlaků přijelo od začátku války několik a některými přicestovaly najednou i dva tisíce lidí. Byly tak dlouhé, že lidé z nich museli na kratší perón vystupovat postupně. Město Olkusz pořádá věcné sbírky pro běžence i pro ty, kdo ještě zůstali na Ukrajině,“ dodává.

Pánské ponožky i léky

S tiskovým mluvčím radnice ve městě Olkusz Michaelem Latosem vcházíme právě do střediska, kde se shromažďují různé věci, které pojedou na Ukrajinu, jsou tady bedny, konzervy, je tu spousta a spousta krabic, pánské ponožky, spací pytle, spodní prádlo a potom další místnost plná beden s léky, která jsou určena na Ukrajinu, tam je nedostatek léků velký problém.

V místnosti, která připomíná školní třídu, je teď spousta krabic, o které můžeme zakopnout, ale jsou otevřené a je v nich spousta hygienických potřeb, také balené vody, jsou tu hračky, je tady oblečení a všechno to tu je popsané fixami, aby bylo jasné, co v nich je, aby se mohli ti, kteří je dostanou, rychle zorientovat a mohli si z toho vybrat to, co potřebují.

Na jiném místě Olkusze je sklad s oblečením, kam zdejší obyvatelé nosí bundy, svetry, trička, ale i dětské pleny, hygienické potřeby, deky a povlečení. Přicházejí si pro ně ženy, které před válkou utekly jen s taškou nebo kufrem.

Paní Vladlena přijela s děckem v kočárku. V Olkuszy je už tři dny.

„Jsem z Dněpropetrovské oblasti, bydlíme kousek od města Dnipro. Odešli jsme, když blízko nás začaly dopadat rakety. Když rozbombardovali letiště, dopadla bomba i tři kilometry od našeho domu. Tehdy manžel řekl, že opravdu musíme odjet. Přijeli jsme vlakem do Lvova a pak dalším až sem,“ popisuje svou cestu z Ukrajiny paní Vladlena.

Paní Vladlena si přišla do skladu s oblečením pro kombinézku pro svojí dcerku, která je ještě v kočárku. Oxana, Olga a Táňa hledají pro sebe a pro děti nějaké teplejší oblečení, protože z Ukrajiny odjely jenom docela na lehko. I když ve dne je tady ve Slezsku pět až sedm stupňů, večer klesají teploty pod bod mrazu.