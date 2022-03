Největší polské centrum pro uprchlíky má kapacitu až 20 tisíc lidí. Součástí jsou dětské koutky i jídelny

Na výstavišti se před válkou a před covidovou pandemií konaly podle Anny Choroščakové z managementu areálu Expo třeba výstavy bytových interiérů, ale také motoristické veletrhy nebo přehlídky světové gastronomie. Každý rok se v halách odehrávalo přibližně 50 výstav. Dnes si veletržní prostory pronajímá úřad Mazowieckého vojvodství jako velkokapacitní uprchlické středisko.

„Naším cílem je tady na výstavišti vytvořit takový HUB, přestupní místo pro přesídlení uprchlíků. Tady u nás dostanou prvotní pomoc. Máme tu zdravotní středisko a dokonce i heliport pro přistávání vrtulníků,“ popisuje Radiožurnálu Choroščaková. Prioritou střediska je podle ní zajištění místa ke spaní ve vytápěném prostředí, stravování a také možnost zajít do sprch.

„Jsme takovým evropským autobusovým nádražím. Odtud běženci odjíždějí autobusy do jiných zemí po celé Evropě, které je chtějí přijmout,“ dodává Choroščaková.

Autobusy z Nadarzynu vyjíždějí například do Španělska, Estonska, Portugalska a také do Itálie. Právě ta byla ale při uprchlické krizi v roce 2015 odmítnutá zeměmi Visegradské čtyřky včetně Polska a Česka, když žádala o pomoc s uprchlickou vlnou. Itálie ale Polsku odmítavý postoj k pomoci s běženci tentokrát nevrací.

Ukrajinští uprchlíci dočasně ubytovaní v Polském centru v Nadarzynu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Jakub Mraczkowski z tiskového oddělení Mazowieckého vojvodství popisuje v prostorech výstavní haly využití místa. „Toto je jeden ze sektorů pavilonu, ve kterém uprchlíci žijí. Každá budova má tři části. Je tu recepce, kde se lidé přijíždějící z hranic zaregistrují a dostanou papírový identifikační náramek,“ vysvětluje Mraczkowski.

Podle Mraczkowského zde uprchlíci dostanou polštář, deku a základní hygienické potřeby. Vojáci jim pomohou se zavazadly, pokud nějaká mají, a oni si vyberou místo, kde chtějí spát. V každém pavilonu je jídelna, kde se vydávají tři jídla denně. Je tam také dětský koutek, toalety a sprchy.

Před proskleným dětským koutkem je spousta dětských bot. Uvnitř jsou koberce, některé na sobě dokonce mají křižovatky a domečky. Je tady velké lego, to je všude poházené. Jsou tu žíněnky, na kterých děti skotačí.

Jsou tu také pokojíčky pro panenky a dřevěná kuchyň. Tam už holčičky s copánky připravují něco dobrého, dávají to do trouby a hrají si na to, že vaří. Kluci tady prolézají plátěné kostky a na všechno dohlíží pán a paní v modrých vestách.

Izraelští dobrovolníci

„Jsme dobrovolníci z Izraele. Byli jsme v kontaktu s polskou vládou. Jsme vzdělávací hnutí, tak jsme se rozhodli pomoci tím, co umíme nejlépe a co normálně děláme pro lidi, pro děti u nás doma,“ vysvětluje muž v modré vestě.

„Poskytujeme rodičům chvíle oddechu, protože s dětmi celý den pracujeme. Učíme je, hrajeme si s nimi. Víme dobře, jak na to,“ dodává.

Mladík Andrej pochází z Mykolajeva. Má v úmyslu zůstat v Polsku. Konkrétnější plány zatím nemá. Měl by sice jít bojovat na frontu, ale doprovází svou starou matku.

„Musel jsem utéct. Přivedl jsem sem mou matku, která je invalida a sama by se sem nedostala. Musím se o ni postarat. Teď přemýšlím, jak to udělat, abych tu našel někoho, kdo se o ni postará místo mne a já bych se mohl vrátit na Ukrajinu pomáhat tam našim lidem,“ popisuje složitou situaci Andrej.

Obřím uprchlickým přijímacím střediskem už od začátku války na Ukrajině prošlo 50 tisíc uprchlíků. Úřad Mazowieckého vojvody věří, že se jeho plná kapacita, 20 tisíc lidí přítomných na místě zároveň, nikdy nenaplní.