Zdravotní péče o uprchlíky vyšla Polsko na více než dvě miliardy korun. Nejčastěji šlo o zubařské zákroky

V Polsku se od začátku invaze na Ukrajinu narodilo téměř 2,5 tisíce dětí ukrajinských uprchlíků. Oznámil to polský Národní zdravotní fond. Den před prvním výročím války zveřejnil data týkající se zdravotní péče o lidi přicházející z napadené země. Od 24. února překročilo polské hranice asi 10 milionu Ukrajinců. Přes milion jich v Polsku zůstal. Varšava 22:54 23. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro letošek Polsko předpokládá, že zdravotní výlohy budou kolem 830 milionů polských zlotých, to znamená více než čtyři miliardy korun | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Polsko vynaložilo od března do prosince minulého roku na léčbu příchozích Ukrajinců přes 514 milionů zlotých, což je v přepočtu více než dvě miliardy a 600 tisíc korun. Polsko nedávno také vyčíslilo celkovou pomoc včetně té vojenské, kterou poskytlo Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům, na více než 20 miliard polských zlotých.

Pro letošek Polsko předpokládá, že zdravotní výlohy budou kolem 830 milionů polských zlotých, to znamená více než čtyři miliardy korun.

Polsko navíc loni přijalo zákon, podle kterého váleční uprchlíci mohou čerpat zdravotní péči na stejné úrovni jako pojištěnci. Na takovou léčbu potom dostává Národní zdravotní fond zvláštní účelovou dotaci z asistenčního fondu státního rozpočtu.

Od března do prosince bylo v Polsku provedeno více než 750 tisíc léčebných úkonů, kam se počítá nejen akutní péče a ošetření nebo dlouhodobá léčba, ale třeba taky proplácení léků.

Zubní kazy i vážné nemoci

Nejvíce ukrajinští uprchlíci využili péče zubařů. Skoro 64 tisíc provedených úkonů se totiž týkalo léčby zubního kazu. Na druhém místě potom bylo ošetření při nachlazení nebo při chřipce a podobných jiných respiračních onemocněních.

Lidé přicházející z Ukrajiny ale potřebují také náročná ošetření, jako je třeba chemoterapie, radioterapie nebo operace. Více než tisíc lidí přišlo do Polska z Ukrajiny s rakovinou prsu. Doktoři museli řešit i léčbu lymfomů, selhávání ledvin, epilepsii nebo léčbu HIV.

Ukrajinky potřebovali také porodnickou pomoc, do Polska totiž přicházely těhotné. To je také případ Iriny, která do Polska dorazila v březnu s pětiletou dceru. Byla ovšem také ve třetím měsíci těhotenství.



„Dceru jsem porodila už v Polsku. Jmenuje se Sofie. Přijela jsem sem ve třetím měsíci. Můj muž zůstal na Ukrajině. Sofii ještě neviděl, nepochoval si ji. Ta žena, která nás u sebe ubytovala, se mnou dokonce jela k porodu. To ona přestřihla pupeční šňůru,“ popisuje Irina.

Polsko k ošetření přijímá také ukrajinské vojáky vážně zraněné ve válce. Počet takových případů vyčíslilo na stovku, ošetřili zde také přes dva tisíce raněných civilistů.

Chybí překlady i proplácení

Polský zdravotní fond ale upozornil i na problémy, které musí řešit v případě ošetření ukrajinských uprchlíků.

Lékařům často chybí překlady lékařských dokumentů a zpráv pacientů z Ukrajiny, které navíc často nejsou kompletní.

Ministerstvo dodnes také neupřesnilo, v jakém jazyce musí být souhlas s léčbou, který pacient podepisuje. Není tedy jasné, jestli to má být v polštině nebo v ukrajinštině, jak uvedl šéf okresní lékařské rady ve Štětíně Michał Bulsa.

V Polsku zůstalo přes milion uprchlíků, což představuje obrovskou zátěž pro primární péči, ale taky pro pediatrii. Polsko údajně nemá problém s kapacitami ve specializovaných zařízeních, má dostatek lékařů a lůžek. Problém je spíše se smlouvami zajišťujícími proplácení ošetření.