Trump zrušil Polákům povinná víza pro cesty do USA. Bezvízový styk platí u pobytů do 90 dní

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal zařazení Polska do programu pro bezvízový styk. Oznámil to podle agentury Reuters sám šéf Bílého domu. Polsko bylo jednou z posledních zemí Evropské unie, jejíž občané musejí nadále žádat o víza pro cesty do USA. Například Češi americká víza nepotřebují už od roku 2008. Washington 18:41 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Trump zařadil Polsko do programu pro bezvízový styk s USA. | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Polsko o bezvízový styk se Spojenými státy dlouhodobě usilovalo a američtí představitelé v poslední době Varšavě slibovali, že zrušení vízové povinnosti se blíží.

Trump už minulý měsíc přislíbil, že Polsku zajistí přístup do programu pro bezvízový styk amerického ministerstva zahraničí. Podobně se vyjádřil před měsícem ve Varšavě také viceprezident Mike Pence.

Zařazení do programu pro polské občany znamená, že pro obchodní nebo turistické cesty do USA v délce do 90 dní nebudou napříště potřebovat víza.

Polsko patří mezi nejbližší spojence USA v Evropě. Při červnové návštěvě polského prezidenta Andrzeje Dudy v Bílém domě se obě strany dohodly na posílení americké vojenské posádky v Polsku z nynějších 4500 na 5500 vojáků. Varšava se výměnou zavázala, že náklady spojené s pobytem vojsk bude sama hradit.