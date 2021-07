‚Předpisy unijních smluv jsou v rozporu s ústavou‘. Polský soud poprvé rozhodl proti Soudnímu dvoru EU

Polský ústavní soud ve středu rozhodl, že předběžná opatření Soudního dvora Evropské unie, nejvyšší soudní instance evropského společenství, jsou v rozporu s polskou ústavou. Stalo se tak krátce poté, co Soudní dvůr EU ve středečním usnesení své místopředsedkyně nařídil Polsku, aby okamžitě přestalo uplatňovat své předpisy týkající se sporné disciplinární komory polského nejvyššího soudu. Varšava/Lucemburk 19:50 14. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spor o disciplinární komoru se jeví součástí širšího sporu, který několik let vede Brusel s Varšavou o soudní reformu. (ilustrační foto) | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Rozhodnutí ústavního soudu vyostří spor Varšavy s Bruselem, poznamenala agentura Reuters.

V rámci žaloby Evropské komise proti Polsku Soudní dvůr EU už loni nařídil Varšavě, aby přerušila činnost disciplinární komory nejvyššího soudu. Tato komora se pak obrátila na ústavní soud s dotazem, zda toto opatření je v souladu s polskou ústavou.

„Předpisy unijních smluv jsou v rozporu s ústavou v rozsahu, v jakém zavazují Polsko vykonat předběžná opatření týkající se soudnictví,“ rozhodl ústavní soud podle listu Gazeta Wyborcza.



„Je to poprvé, co polský ústavní soud rozhodl o neústavnosti unijních norem. Nález vydal pětičlenný senát pod vedením bývalého poslance vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Stanislawa Piotrowicza. Zasedaly v něm výlučně osoby, které do ústavního soudu vybrala vládnoucí strana,“ napsal opoziční deník.

„Pozorovatelé interpretují rozhodnutí polského ústavního soudu jako krok Polska k oslabení pravomoci právních předpisů unie v této zemi,“ napsala agentura AP s připomínkou, že Polsko vstoupilo do EU v roce 2004.

Disciplinární komise

Spor o disciplinární komoru se jeví součástí širšího sporu, který několik let vede Brusel s Varšavou o soudní reformu. Ta má podle polské vlády zvýšit efektivnost soudů a zbavit je pozůstatků komunismu, zatímco podle kritiků reforma posiluje politický vliv na justici a omezuje nezávislost soudů. Varšava také tvrdí, že záležitosti soudnictví spadají do výlučné kompetence členských států.

Sám polský nejvyšší soud neuznává disciplinární komoru, která podle názorů mnoha expertů na ústavní právo, právníků a soudců není z právního hlediska soudem, připomněla televize TVN 24. Komoru podle kritiků vytvořil nynější vládní tábor, aby se zbavil nepohodlných soudců či aby je umlčel.

Soudní dvůr EU ve středečním komuniké uvedl, že faktické a právní výhrady předložené Evropskou komisí ohledně polské disciplinární komory poskytují důvod pro přijetí předběžných opatření, která se týkají fungování tohoto orgánu. Komuniké také upozornilo, že soudní dvůr později vydá verdikt v této věci, přičemž přijetí předběžného opatření nepředjímá toto pozdější rozhodnutí.

Komuniké připomnělo, že Polsko podle EK porušilo unijní právo tím, že disciplinární komoře, „jejíž nezávislost a nestrannost není zaručena“, svěřilo rozhodování o postavení soudců, o jejich trestním stíhání a o případném uvalení vazby. Upozornilo také, že Polsko může čelit finančním sankcím, pokud nesplní rozhodnutí unijního soudního dvora.