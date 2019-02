Summit V4 se kvůli sporu Polska a Izraele neuskuteční. Babiš do Jeruzaléma přesto odletí

Summit V4 se v Izraeli neuskuteční, řekl premiér Andrej Babiš. Mohl by se konat v druhé půli roku. V Izraeli se kvůli neúčasti Polska uskuteční bilaterální jednání. Polsko se plánovaného summitu odmítlo účastnit kvůli údajným protipolským výrokům Izraele visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Oznámil to polský premiér Mateusz Morawiecki, kterého citovala polská tisková agentura PAP. Varšava 12:15 18. 2. 2019 (Aktualizováno: 12:33 18. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Morawiecki (na snímku) požadoval od Izraele vyjádření k tomu, co řekl jeho představitel o vyvražďování Židů. | Zdroj: Reuters

Summit by se podle Babiše mohl konat, až bude Česká republika skupině čtyř středoevropských států předsedat. Premiér do Izraele v pondělí přesto odletí. Slovenský premiér Peter Pellegrini a maďarský předseda vlády Viktor Orbán už jsou podle Babiše na místě.

Spor mezi Polskem a Izraelem vyvolaly komentáře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a nejnověji také úřadujícího ministra zahraničí Jisraela Kace o podílu Poláků na vyvražďování Židů za druhé světové války.

To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, popřela izraelská velvyslankyně ve Varšavě. O chybné interpretaci Netanjahuových slov hovořil i úřad izraelského premiéra. Netanjahu kvůli sporu v neděli s Morawieckým telefonoval a podle polských médií mu řekl, že absolutně neměl na mysli, že by všichni Poláci kolaborovali, ale že mu šlo pouze o individuální případy.

V neděli a v pondělí však premiérova slova potvrdil a ještě zesílil úřadující izraelský ministr zahraničí Kac, podle něhož je polský antisemitismus historickou skutečností.

Nepřijatelné a rasistické

Morawiecki v neděli svou cestu do Izraele odvolal a vedením delegace pověřil ministra zahraničí Jacka Czaputowicze. Diplomatický spor se ale ještě prohloubil po Kacových prohlášeních.

„Očekáváme jasnou odpověď na zavrženíhodná, nepřijatelná a rasistická slova nového izraelského ministra zahraničí. Pokud se tato reakce neuskuteční, polský ministr zahraničních věcí se summitu visegrádské čtyřky v Jeruzalémě nezúčastní,“ uvedl podle agentury PAP premiér Morawiecki. V pondělí oznámil, že se schůzky V4 účastnit nebude. Kvůli sporu se nakonec summit neuskuteční.

Nový izraelský ministr zahraničí v neděli v televizním rozhovoru uvedl, že je sice pro zachování dobrých vztahů s Polskem, nicméně zopakoval názory některých izraelských politiků na téma polského antisemitismu. Své postoje potvrdil i v pondělním interview pro izraelský státní rozhlas.

„Dějinnou pravdu nelze změnit. Mnoho Poláků kolaborovalo s nacisty a podílelo se na zabíjení Židů během holokaustu. Antisemitismus byl Polákům vrozený před holokaustem, během něj i po něm,“ řekl podle Reuters v rozhlase Kac, jehož rodiče přežili hromadné vraždění Židů během druhé světové války. V nedělním rozhovoru pro televizi Rešet 13, z něhož citoval The Times of Israel, zase prohlásil, že Poláci „nasáli svůj antisemitismus s mateřským mlékem“.