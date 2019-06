Exšéf Tuskovy kanceláře Arabski dostal podmínku kvůli leteckému neštěstí ve Smolensku

Soud ve Varšavě ve čtvrtek vyměřil někdejšímu blízkému spolupracovníkovi bývalého premiéra Donalda Tuska Tomaszovi Arabskému desetiměsíční trest s dvouletým odkladem v souvislosti s leteckou katastrofou u západoruského Smolenska z roku 2010. Zahynul při ní tehdejší polský prezident Lech Kaczyński. Arabski podle soudu nedodržel služební povinnosti týkající se organizace letu. Informují o tom polská média. Varšava 15:18 13. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud ve Varšavě ve čtvrtek vyměřil někdejšímu blízkému spolupracovníkovi bývalého premiéra Donalda Tuska Tomaszovi Arabskému desetiměsíční trest s dvouletým odkladem | Zdroj: Profimedia

Letadlo s Kaczyńským a dalšími 95 lidmi na palubě se zřítilo 10. dubna 2010 u Smolenska, kam se polská delegace jela poklonit památce Poláků zavražděných na jaře 1940 sovětskou tajnou policií. Neštěstí nikdo nepřežil. Mezi oběťmi byla tehdy například polská první dáma, řada poslanců nebo mnoho představitelů klíčových státních institucí, armády či církve.

Na soud se kvůli přípravám cesty obrátili příbuzní více než deseti obětí leteckého neštěstí. V procesu, který se táhl několik let a během něhož vypovídal například expremiér a současný šéf Evropské rady Tusk, šlo například o výběr letiště, kde měl prezidentský speciál přistát.

Prokurátor Przemyslaw Ścibisz minulý měsíc řekl, že to hlavně Arabski nese odpovědnost za to, že stroj přistával na nefunkčním letišti ve Smolensku. To Rusové využívali jen příležitostně.

Termín letů

Obhájce Arabského tvrdil, že někdejší šéf premiérovy kanceláře pouze určoval termíny letů nejdůležitějších lidí v zemi a technická stránka věci nebyla v jeho kompetenci.

„Šéf kanceláře tehdy neměl kompetence, znalosti, aby zkoumal, zjistil a vyhodnotil, jestli se let mohl konat,“ cituje portál wp.pl advokáta Arabského Andrzeje Bednarczyka.

Podle politiků a stoupenců současné vládnoucí strany Právo a spravedlnost nese odpovědnost za leteckou havárii někdejší Tuskova vláda. V souvislosti s neštěstím ve Smolensku, které Poláky i po více než devíti letech rozděluje, byl doposud pravomocně odsouzen jen někdejší zástupce šéfa ochranky nejdůležitějších politiků v Polsku Pawel Bielawny.

Předloni mu odvolací soud potvrdil jedenapůlletý podmínečný trest s odkladem na tři roky kvůli pochybením při ochraně polských delegací, které se do Smolensku vydaly 10. dubna 2010 i o tři dny dříve.