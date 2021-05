OBRAZEM: Poláci si užívají uvolnění opatření. Ožily zahrádky restaurací, návštěvníky přivítala i muzea

Ve Varšavě pojali otevření zahrádek jako Silvestra nebo start kosmické lodi a úderem půlnoci ožily náplavky kolem Visly i další oblíbená místa mládeže – Spasitelovo náměstí nebo prostranství kolem Paláce vědy a kultury.

Ve starobylé Toruni přivítali otevření zahrádek klidněji. Zaměstnanci restaurací tam v pátek ještě na poslední chvíli vylepšovali letní terasy vytažené hluboko do historického náměstí. V poledne se zaplnily všechny až do posledního místa. Sousední stůl ale musí být volný s minimálně metrovým prostorem vedle.

V celém Polsku se otevřely zahrádky restaurací. V noci na navíc otevřela řada muzeí. Natáčel Martin Dorazín

Například jedna skupinka turistů přijela ze severního Polska a oslavovala také druhou vakcinaci, ačkoliv podle svých slov ještě nevědí, co to s nimi udělá. Dodávají, že je pro ně otevření zahradních restaurací a teras především návratem ke svobodě. Další pár ve frontě poznamenal, že čekali opravdu dlouho a dočkat se nemohli.

Do Toruně se vrátil také turistický ruch. Průvodci provádějí první skupiny lidí. Večer mnozí vyrazili do muzeí – otevřený byl například rodný dům astronoma Mikuláše Koperníka. Nejobléhanějším muzeem bylo to o výrobě, historii a tradici perníků. Podle průvodkyně je expozice nyní trochu omezená, ale ve městě je otevřených celkem pět muzeí, včetně nového v pevnosti a muzea cestovatelů. Radost z otevřených zahrádek i muzeí ale ukončil liják.