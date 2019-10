‚Měl to být dokonalý zločin.‘ Polský soud odsoudil muže za 20 let starou vraždu manželky

Soud v polském Slupsku poslal ve středu na 15 let za mříže muže za vraždu manželky. Její tělo se našlo pod podlahou sklepa v domě, kde rodina dříve bydlela. Muž mezitím pobíral alimenty na dceru, které namluvil, že žena od rodiny utekla do ciziny. Soudce Jaroslaw Turczyn vynesl rozsudek právě na výročí vraždy Angeliky Jakubowské. Zemřela 2. října 1998 ve věku dvaceti let, uvedla televize TVN 24.

