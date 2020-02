Británie dovezla do Polska pod záminkou recyklace tuny odpadu, na vlastní náklady jej musí odvézt zpět

Polsko vrací do Spojeného království tuny nelegálního odpadu. Ten se z britských přístavů dovážel do polské Gdyně, odkud ho obchodníci převáželi dál do nepovolených skladů. Firmy, které do země smíšený odpad dopravovaly, odhalila polská policie, podle které už Polsko Britům na jejich náklady vrátilo 70 tun odpadu a na odvezení čeká dalších 150 tun.

